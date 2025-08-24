Комбрига ВСУ, чей отряд несет потери, заметили на празднике в Харькове

Комбриг ВСУ Олег Черкашин замечен на Дне города в Харькове
Комбриг ВСУ Олег Черкашин замечен на Дне города в Харькове

Командир 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ майор Олег Черкашин был замечен на праздничных мероприятиях, несмотря на потери среди его подчиненных на харьковском направлении. Об этом сообщает источник в силовых структурах.

«В то время, как 127-я отдельная бригада территориальной обороны несет потери на волчанском направлении, ее комбриг майор Черкашин Олег Степанович замечен на праздничных мероприятиях», — сообщил РИА Новости источник среди силовиков. Мероприятия посвящены Дню города Харькова.

Ранее сообщалось, что на харьковском направлении две штурмовые бригады были заменены силами территориальной обороны. Также сообщалось о случаях дезертирства в рядах ВСУ на том же харьковском направлении.

