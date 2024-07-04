«Мечел-Кокс» челябинского олигарха выбрасывал в воздух вещества, вызывающие рак

Завод «Мечел-Кокс» Игоря Зюзина в Челябинске выбрасывал в атмосферу вещества бензол, этилбензол и другие, вызывающие развитие рака. Как следует из заявления врио руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владимира Тимофеева, завод не согласился с выводами службы о нарушениях и обратился в суд, который проиграл.
«Арбитражный суд Свердловской области отклонил доводы ООО „Мечел-Кокс“ о признании предписания об устранении выявленных нарушений недействительным и признал решение управления законным. Предприятию вменялись нарушения в области охраны атмосферного воздуха и нарушения в области обращения с отходами производства и потребления», — заявил URA.RU Тимофеев.
Недочеты в работе служба выявила в октябре 2023 году, когда провела внеплановое контрольное мероприятие. Не согласившись с выводами проверявших, «Мечел-Кокс» пошел в суд. Тяжба длилась с января, завершившись отказом в удовлетворении требований производственников.
Спор был связан со всеми девятью пунктами предписания. Компании вменили недостоверные сведения о высоте и координатах выбросов, наличие на них неучтенных вредных веществ, непроведение экологического контроля аккредитованной лабораторией и другие нарушения. Один из пунктов связан с неучтенным и непронормированным выбросом загрязняющих веществ на источниках выбросов. Среди веществ названы также ксилол, фенол, стирол и другие.
Бензолы признаны канцерогенами. Вещества могут становиться причинами для онкологических заболеваний человека.
В июне, когда завершился судебный процесс, URA.RU направляло запросы на получение комментариев обеим сторонам, включая пресс-службе «Мечела». Ответ от представителей компании не поступил.
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