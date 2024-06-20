Завод челябинского олигарха Зюзина проиграл суд Росприроднадзору

Суд поддержал Росприроднадзор в споре с «Мечел-Кокс» челябинского холдинга
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод не смог доказать незаконность части предписания Росприроднадзора
Завод не смог доказать незаконность части предписания Росприроднадзора Фото:

Завод «Мечел-Кокс» в Челябинске Игоря Зюзина проиграл спор о предписании Росприроднадзора. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, в удовлетворении иска компании отказано.

«Информация о принятом судебном акте. Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным в части», — отмечено на сайте арбитража.

Подробности дела отсутствуют. Иск был подан в январе. Заседания несколько раз переносились по ходатайствам каждой из сторон.

В октябре 2023 года глава службы Светлана Радионова сообщала в своем telegram-канале, что завод будет оштрафован на 190 тысяч рублей за вред природе. Через полгода, в марте 2024 года, компания проиграла суд из-за выбросов толуола, бензола, этилбензола, фенола и ксилола. Завод тогда посчитал предписание об устранении нарушений строгой мерой, но суд с доводами истца не согласился.

При подготовке информации URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.

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Завод «Мечел-Кокс» в Челябинске Игоря Зюзина проиграл спор о предписании Росприроднадзора. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, в удовлетворении иска компании отказано. «Информация о принятом судебном акте. Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным в части», — отмечено на сайте арбитража. Подробности дела отсутствуют. Иск был подан в январе. Заседания несколько раз переносились по ходатайствам каждой из сторон. В октябре 2023 года глава службы Светлана Радионова сообщала в своем telegram-канале, что завод будет оштрафован на 190 тысяч рублей за вред природе. Через полгода, в марте 2024 года, компания проиграла суд из-за выбросов толуола, бензола, этилбензола, фенола и ксилола. Завод тогда посчитал предписание об устранении нарушений строгой мерой, но суд с доводами истца не согласился. При подготовке информации URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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