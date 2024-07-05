Челябинские подростки ушли на дикий пляж, обманув родителей ложной геолокацией

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Поставив ложную геолокация, школьники пошли на дикий пляж
Поставив ложную геолокация, школьники пошли на дикий пляж Фото:

Школьники в Челябинской области отправились на необорудованный пляж, обманув родителей с помощью ложной геолокации. Как заявила начальник пресс-службы Главного управления МВД по региону Елена Епимахова, это не сняло ответственность с родителей за безопасность детей.

«Недавно на необорудованном пляже увидели компанию детей без родителей. Школьники просто выставили другую геолокацию, и ввели тем самым родителей в заблуждение. Жизнь и здоровье детей остаются ответственностью родителей», — отметила Епимахова.

Сотрудник полиции призвала взрослых контролировать досуг школьников, проводить беседы об опасностях летнего отдыха. С такими же рекомендациями полицейские обратились к трудным подросткам.

Совместно с сотрудниками МЧС полицейские проводят рейды на водоемах. Мероприятия будут продолжаться все лето. На «Белом пляже» Шершней 5 июля прошел мастер-класс по профилактике происшествий на воде.

Информация о трагедиях на водоемах поступает регулярно. Накануне в четверг спасатели на двухметровой глубине обнаружили тело женщины 1982 года в Миассе. Погибшая купалась в неприспособленном для этого месте на одноименной реке.

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Школьники в Челябинской области отправились на необорудованный пляж, обманув родителей с помощью ложной геолокации. Как заявила начальник пресс-службы Главного управления МВД по региону Елена Епимахова, это не сняло ответственность с родителей за безопасность детей. «Недавно на необорудованном пляже увидели компанию детей без родителей. Школьники просто выставили другую геолокацию, и ввели тем самым родителей в заблуждение. Жизнь и здоровье детей остаются ответственностью родителей», — отметила Епимахова. Сотрудник полиции призвала взрослых контролировать досуг школьников, проводить беседы об опасностях летнего отдыха. С такими же рекомендациями полицейские обратились к трудным подросткам. Совместно с сотрудниками МЧС полицейские проводят рейды на водоемах. Мероприятия будут продолжаться все лето. На «Белом пляже» Шершней 5 июля прошел мастер-класс по профилактике происшествий на воде. Информация о трагедиях на водоемах поступает регулярно. Накануне в четверг спасатели на двухметровой глубине обнаружили тело женщины 1982 года в Миассе. Погибшая купалась в неприспособленном для этого месте на одноименной реке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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