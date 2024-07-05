05 июля 2024

Назван топ продуктов для омоложения мозга

Психиатр Найду посоветовала приправлять яйца куркумой для омоложения мозга
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт рекомендовал приправлять яйца куркумой и черным перцем
Эксперт рекомендовал приправлять яйца куркумой и черным перцем Фото:

Чтобы предотвратить старение мозга рекомендуется употреблять в пищу куриные яйца, приправленные куркумой и перцем, а также добавить в рацион антиоксиданты, витамины группы В и полиненасыщенные жиры. Об этом заявил психиатр и нейробиолог из Гарварда Ума Найду.

«Наибольший интерес у таких экспертов, как я, вызвали три типа нейропротекторных питательных веществ: антиоксиданты, витамины группы B и полиненасыщенные жирные кислоты. Если вы едите яйца, обязательно добавьте куркуму с щепоткой черного перца, чтобы оптимизировать воздействие на здоровье мозга», — заявил Найду в интервью CNBC.

Эксперт добавил, что жирными кислотами Омега-3 богата рыба, такая как анчоусы, сардины и лосось. Он рекомендует употреблять ее в пищу минимум два раза в неделю. Также стоит обратить внимание на семена чиа и кунжута, грецкие орехи и льняное семя. Они также богаты Омега-3, полезными для мозга.

Преждевременное старение организма могут вызвать содержащиеся в подгоревшем мясе шашлыка и дыме от углей вредные вещества. Они называются H-белки, сообщил гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева. Врач добавила, что канцерогены оседают в легких и на слизистых оболочках пищеварительного тракта, что потенциально приводит к серьезным последствиям для здоровья.

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Чтобы предотвратить старение мозга рекомендуется употреблять в пищу куриные яйца, приправленные куркумой и перцем, а также добавить в рацион антиоксиданты, витамины группы В и полиненасыщенные жиры. Об этом заявил психиатр и нейробиолог из Гарварда Ума Найду. «Наибольший интерес у таких экспертов, как я, вызвали три типа нейропротекторных питательных веществ: антиоксиданты, витамины группы B и полиненасыщенные жирные кислоты. Если вы едите яйца, обязательно добавьте куркуму с щепоткой черного перца, чтобы оптимизировать воздействие на здоровье мозга», — заявил Найду в интервью CNBC. Эксперт добавил, что жирными кислотами Омега-3 богата рыба, такая как анчоусы, сардины и лосось. Он рекомендует употреблять ее в пищу минимум два раза в неделю. Также стоит обратить внимание на семена чиа и кунжута, грецкие орехи и льняное семя. Они также богаты Омега-3, полезными для мозга. Преждевременное старение организма могут вызвать содержащиеся в подгоревшем мясе шашлыка и дыме от углей вредные вещества. Они называются H-белки, сообщил гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева. Врач добавила, что канцерогены оседают в легких и на слизистых оболочках пищеварительного тракта, что потенциально приводит к серьезным последствиям для здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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