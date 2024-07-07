Суд посчитал стоимость активов сидящего в СИЗО челябинского депутата-банкрота

Суд оценил активы челябинского депутата-банкрота Иванова в 30 млн рублей

08 июля 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Банкротство Иванова продлено на полгода (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Арбитражный суд Челябинской области установил стоимость активов депутата гордумы Олега Иванова, объявленного банкротом и находящегося в СИЗО. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. Активы Иванова оценены в 29,7 млн рублей. «Признать стоимость активов должника для целей дополнительного страхования ответственности конкурсного управляющего на последующие периоды равной 29 млн 714 тысяч 311 рублей 25 копеек», — говорится в решении суда. В эти активы входят: автомобили — 5,7 млн рублей и квартиры — 9,7 млн рублей. Еще 2,27 млн рублей находится на банковском счету Иванова и чуть больше 12 млн рублей должны его фирме «Альфастрой». Изначально активы Иванова оценили на сумму свыше 561 млн рублей, с учетом всех его фирм. В ходе аудита выяснилось, что почти все фирмы сейчас не работают, часть из них ликвидирована. Депутат находится в СИЗО по обвинению в уходе от налогов и подделке ценных бумаг с июня 2023 года. Его адвокаты со СМИ не общаются. «АльфаСтрой» признали банкротом в июне 2023 года из-за налоговой задолженности на сумму свыше 825 млн рублей. Со временем в число кредиторов компании вошли минстрой региона и поставщики энергоресурсов. Общая сумма долгов компании приближается к миллиарду рублей. Такую же сумму должен сам Иванов. Банкротство Иванова продлено еще на полгода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области установил стоимость активов депутата гордумы Олега Иванова, объявленного банкротом и находящегося в СИЗО. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. Активы Иванова оценены в 29,7 млн рублей. «Признать стоимость активов должника для целей дополнительного страхования ответственности конкурсного управляющего на последующие периоды равной 29 млн 714 тысяч 311 рублей 25 копеек», — говорится в решении суда. В эти активы входят: автомобили — 5,7 млн рублей и квартиры — 9,7 млн рублей. Еще 2,27 млн рублей находится на банковском счету Иванова и чуть больше 12 млн рублей должны его фирме «Альфастрой». Изначально активы Иванова оценили на сумму свыше 561 млн рублей, с учетом всех его фирм. В ходе аудита выяснилось, что почти все фирмы сейчас не работают, часть из них ликвидирована. Депутат находится в СИЗО по обвинению в уходе от налогов и подделке ценных бумаг с июня 2023 года. Его адвокаты со СМИ не общаются. «АльфаСтрой» признали банкротом в июне 2023 года из-за налоговой задолженности на сумму свыше 825 млн рублей. Со временем в число кредиторов компании вошли минстрой региона и поставщики энергоресурсов. Общая сумма долгов компании приближается к миллиарду рублей. Такую же сумму должен сам Иванов. Банкротство Иванова продлено еще на полгода.