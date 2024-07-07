Суд посчитал стоимость активов сидящего в СИЗО челябинского депутата-банкрота

Арбитражный суд Челябинской области установил стоимость активов депутата гордумы Олега Иванова, объявленного банкротом и находящегося в СИЗО. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. Активы Иванова оценены в 29,7 млн рублей.
«Признать стоимость активов должника для целей дополнительного страхования ответственности конкурсного управляющего на последующие периоды равной 29 млн 714 тысяч 311 рублей 25 копеек», — говорится в решении суда. В эти активы входят: автомобили — 5,7 млн рублей и квартиры — 9,7 млн рублей. Еще 2,27 млн рублей находится на банковском счету Иванова и чуть больше 12 млн рублей должны его фирме «Альфастрой».
Изначально активы Иванова оценили на сумму свыше 561 млн рублей, с учетом всех его фирм. В ходе аудита выяснилось, что почти все фирмы сейчас не работают, часть из них ликвидирована. Депутат находится в СИЗО по обвинению в уходе от налогов и подделке ценных бумаг с июня 2023 года. Его адвокаты со СМИ не общаются.
«АльфаСтрой» признали банкротом в июне 2023 года из-за налоговой задолженности на сумму свыше 825 млн рублей. Со временем в число кредиторов компании вошли минстрой региона и поставщики энергоресурсов. Общая сумма долгов компании приближается к миллиарду рублей. Такую же сумму должен сам Иванов. Банкротство Иванова продлено еще на полгода.
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