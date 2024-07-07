В поселке Пионерском (ХМАО) 3 июля пропал 20-летний Денис Миниахметов. Информация о поиске размещена на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».
«Пропал Миниахметов Денис Равилевич 20 лет (2003 г.р.), п.г.т. Пионерский, Советский район, ХМАО-Югра. С 3 июля 2024 года его местонахождения неизвестно», — говорится в сообщении волонтеров.
Во время пропажи юноша был одет в синюю кофту, черные спортивные штаны и черные кроссовки. С собой у него был темно-синий рюкзак. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении просьба звонить по телефонам: 8-926-178-8356, 8- 982-224-9767, 112 или 102.
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