Зек из пермской колонии засудил «Почту России» за долгую доставку письма

08 июля 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Письмо было доставлено на 32 дня дольше положенного Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Осужденный, отбывающий наказание в одной из пермских колоний, отсудил деньги у «Почты России» за то, что ему долго доставляли письмо. За нарушение сроков доставки мужчина требовал взыскать 75 тысяч рублей. Копия решения Ленинского райсуда имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Осужденный обратился с иском в Ленинский районный суд. Он требовал у „Почты России“ 75 тысяч рублей за то, что письмо к нему от подруги шло на 32 дня дольше положенного срока. Заключенный утверждал, что нарушение срока доставки письма причиняет беспокойство, переживания, а информация теряет свою актуальность», — говорится в решении суда. Представитель «Почты России» на судебное заседание не явился. Выслушав доводы истца, суд пришел к выводу, что ответчик обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 4000 рублей. Также компания была оштрафована на 2000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденный, отбывающий наказание в одной из пермских колоний, отсудил деньги у «Почты России» за то, что ему долго доставляли письмо. За нарушение сроков доставки мужчина требовал взыскать 75 тысяч рублей. Копия решения Ленинского райсуда имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Осужденный обратился с иском в Ленинский районный суд. Он требовал у „Почты России“ 75 тысяч рублей за то, что письмо к нему от подруги шло на 32 дня дольше положенного срока. Заключенный утверждал, что нарушение срока доставки письма причиняет беспокойство, переживания, а информация теряет свою актуальность», — говорится в решении суда. Представитель «Почты России» на судебное заседание не явился. Выслушав доводы истца, суд пришел к выводу, что ответчик обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 4000 рублей. Также компания была оштрафована на 2000 рублей.