На Украине могут мобилизовать жителей моложе 25 лет, которые ранее имели статус «ограничено годен». Это связано с тем, что эта категория годности была отменена к военной службе, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«После отмены статуса „ограничено годный“ в законе действительно появилась коллизия. Из-за которой те, кто имели такой статус, сейчас могут быть мобилизованными до 25 лет. Это недопустимая дискриминация», — заявил Гончаренко. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Он добавил, что уже подал на рассмотрение соответствующий законопроект.
Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии в Харьков нескольких рот украинских боевиков, мобилизованных из мест лишения свободы. На данный момент нет точных сведений о том, будут ли эти люди направлены на линию боевых столкновений. Однако эксперт выразил предположение, что такое развитие событий возможно в ближайшем будущем.
*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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