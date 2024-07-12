Депутат Рады Гончаренко* допустил мобилизацию украинцев моложе 25 лет

12 июля 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Гончаренко* подал в Верховную Раду законопроект об отправке на фронт украинцев, у которых был статус «ограничено годен» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине могут мобилизовать жителей моложе 25 лет, которые ранее имели статус «ограничено годен». Это связано с тем, что эта категория годности была отменена к военной службе, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «После отмены статуса „ограничено годный“ в законе действительно появилась коллизия. Из-за которой те, кто имели такой статус, сейчас могут быть мобилизованными до 25 лет. Это недопустимая дискриминация», — заявил Гончаренко. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Он добавил, что уже подал на рассмотрение соответствующий законопроект. Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии в Харьков нескольких рот украинских боевиков, мобилизованных из мест лишения свободы. На данный момент нет точных сведений о том, будут ли эти люди направлены на линию боевых столкновений. Однако эксперт выразил предположение, что такое развитие событий возможно в ближайшем будущем. *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине могут мобилизовать жителей моложе 25 лет, которые ранее имели статус «ограничено годен». Это связано с тем, что эта категория годности была отменена к военной службе, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «После отмены статуса „ограничено годный“ в законе действительно появилась коллизия. Из-за которой те, кто имели такой статус, сейчас могут быть мобилизованными до 25 лет. Это недопустимая дискриминация», — заявил Гончаренко. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Он добавил, что уже подал на рассмотрение соответствующий законопроект. Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии в Харьков нескольких рот украинских боевиков, мобилизованных из мест лишения свободы. На данный момент нет точных сведений о том, будут ли эти люди направлены на линию боевых столкновений. Однако эксперт выразил предположение, что такое развитие событий возможно в ближайшем будущем. *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов