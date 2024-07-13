В Нефтеюганске (ХМАО) на фестивале народного единства во время выступления группы «НА-НА» пошел дождь. Несмотря на это, самые преданные фанаты промокли, но остались слушать любимых исполнителей. Об этом сообщили в соцсетях.
«Самые „непромокаемые“ люди нашего города. Вечерняя атмосфера на концерте», — написал telegram-канал «Это Юганск, детка!».
Фестиваль народного единства прошел в Нефтеюганске 13 июля на площади Юбилейной. В программе были яркие выступления творческих югорских коллективов и зажигательные хиты от звезд эстрады. На концерте выступили: Гузель Уразова и Ильдар Хакимов, Согдиана, Данир Сабиров, Эльдар Агачев, ZELL, BARNI, ARTURO, KID SON, TIMRAN, БАХТАВАР, Элвин Грей, группа «НА-НА».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!