13 июля 2024
12 июля 2024

Жители ХМАО промокли на концерте популярной группы. Видео

Группа «НА-НА» выступила в Нефтеюганске под дождем
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, на-на, нанайцы
Во время концерта группы «НА-НА» пошел дождь (архивное фото) Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) на фестивале народного единства во время выступления группы «НА-НА» пошел дождь. Несмотря на это, самые преданные фанаты промокли, но остались слушать любимых исполнителей. Об этом сообщили в соцсетях.

«Самые „непромокаемые“ люди нашего города. Вечерняя атмосфера на концерте», — написал telegram-канал «Это Юганск, детка!».

Фестиваль народного единства прошел в Нефтеюганске 13 июля на площади Юбилейной. В программе были яркие выступления творческих югорских коллективов и зажигательные хиты от звезд эстрады. На концерте выступили: Гузель Уразова и Ильдар Хакимов, Согдиана, Данир Сабиров, Эльдар Агачев, ZELL, BARNI, ARTURO, KID SON, TIMRAN, БАХТАВАР, Элвин Грей, группа «НА-НА».

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В Нефтеюганске (ХМАО) на фестивале народного единства во время выступления группы «НА-НА» пошел дождь. Несмотря на это, самые преданные фанаты промокли, но остались слушать любимых исполнителей. Об этом сообщили в соцсетях. «Самые „непромокаемые“ люди нашего города. Вечерняя атмосфера на концерте», — написал telegram-канал «Это Юганск, детка!». Фестиваль народного единства прошел в Нефтеюганске 13 июля на площади Юбилейной. В программе были яркие выступления творческих югорских коллективов и зажигательные хиты от звезд эстрады. На концерте выступили: Гузель Уразова и Ильдар Хакимов, Согдиана, Данир Сабиров, Эльдар Агачев, ZELL, BARNI, ARTURO, KID SON, TIMRAN, БАХТАВАР, Элвин Грей, группа «НА-НА».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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