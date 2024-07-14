Песков: НАТО намерена оставаться врагом России

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Сбор гостей на послание президента Федеральному Собранию. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что НАТО продолжает воспринимать Россию как врага Фото:

НАТО продолжает воспринимать Россию как противника и не проявляет гибкости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют», — отметил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Он добавил, что Североатлантический альянс не проявляет никакой гибкости по российской обеспокоенности по членству Украины в НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоговую декларацию саммита НАТО, отметив, что в мире остались руководители стран, придерживающиеся трезвых стран. Все они, по его словам, подвергаются давлению Запада.

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НАТО продолжает воспринимать Россию как противника и не проявляет гибкости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют», — отметил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Он добавил, что Североатлантический альянс не проявляет никакой гибкости по российской обеспокоенности по членству Украины в НАТО. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоговую декларацию саммита НАТО, отметив, что в мире остались руководители стран, придерживающиеся трезвых стран. Все они, по его словам, подвергаются давлению Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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