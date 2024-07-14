Песков: НАТО намерена оставаться врагом России

НАТО продолжает воспринимать Россию как противника и не проявляет гибкости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют», — отметил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Он добавил, что Североатлантический альянс не проявляет никакой гибкости по российской обеспокоенности по членству Украины в НАТО.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоговую декларацию саммита НАТО, отметив, что в мире остались руководители стран, придерживающиеся трезвых стран. Все они, по его словам, подвергаются давлению Запада.
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