Песков: НАТО намерена оставаться врагом России

14 июля 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что НАТО продолжает воспринимать Россию как врага Фото: Владимир Андреев © URA.RU НАТО продолжает воспринимать Россию как противника и не проявляет гибкости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют», — отметил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Он добавил, что Североатлантический альянс не проявляет никакой гибкости по российской обеспокоенности по членству Украины в НАТО. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоговую декларацию саммита НАТО, отметив, что в мире остались руководители стран, придерживающиеся трезвых стран. Все они, по его словам, подвергаются давлению Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО продолжает воспринимать Россию как противника и не проявляет гибкости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют», — отметил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Он добавил, что Североатлантический альянс не проявляет никакой гибкости по российской обеспокоенности по членству Украины в НАТО. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоговую декларацию саммита НАТО, отметив, что в мире остались руководители стран, придерживающиеся трезвых стран. Все они, по его словам, подвергаются давлению Запада.