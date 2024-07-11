В мире остались руководители стран, придерживающиеся трезвых взглядов. Все они подвергаются давлению со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоговую декларацию саммита НАТО.
«Мы видим, что есть лидеры, которые придерживаются более трезвых, перспективных с нашей точки зрения взглядов. Мы видим какому давлению они подвергаются», — ответил Песков на вопрос URA.RU о том, не обнуляет ли декларация НАТО мирные инициативы премьер-министров Венгрии Виктора Орбана, Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.
Песков также указал на негативные заявления, следующие за действиями, предпринимаемыми Орбаном. «Мало того, что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнения легитимности вообще всех этих поездок», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что также в Европе слышны речи об отмене председательства Венгрии в Совете ЕС.
«Мы видим какое-то давление. Поэтому, конечно, этим трезвым полосам пробиваться через вот эту концентрацию конфронтационных настроений очень сложно», — резюмировал Песков.
Ранее была обнародована декларация саммита Североатлантического альянса. Страны-члены призвали другие государства воздержаться от любой поддержки России из-за спецоперации на Украине. В НАТО также осудили страны, помогающие официальной Москве.
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