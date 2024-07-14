Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подробно доложить о расследовании дела, связанного с девушкой, которая использовала Вечный огонь для жарки сосисок в городе Руза Московской области. Об этом сообщили в СКР.
«Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Ярославу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.
Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетней девушки, совершившей акт вандализма в городе Руза Московской области. По данным следствия, девушка использовала Вечный огонь у мемориального комплекса, посвященного памяти павших во время Великой Отечественной войны, для жарки сосисок. Прокуратура также проводит проверку в связи с осквернением памятника.
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