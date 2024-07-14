Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне

15 июля 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

Бастрыкин взял под личный контроль дело несовершеннолетней девушки, совершившей акт вандализма в городе Руза Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подробно доложить о расследовании дела, связанного с девушкой, которая использовала Вечный огонь для жарки сосисок в городе Руза Московской области. Об этом сообщили в СКР. «Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Ярославу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении. Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетней девушки, совершившей акт вандализма в городе Руза Московской области. По данным следствия, девушка использовала Вечный огонь у мемориального комплекса, посвященного памяти павших во время Великой Отечественной войны, для жарки сосисок. Прокуратура также проводит проверку в связи с осквернением памятника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подробно доложить о расследовании дела, связанного с девушкой, которая использовала Вечный огонь для жарки сосисок в городе Руза Московской области. Об этом сообщили в СКР. «Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Ярославу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении. Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетней девушки, совершившей акт вандализма в городе Руза Московской области. По данным следствия, девушка использовала Вечный огонь у мемориального комплекса, посвященного памяти павших во время Великой Отечественной войны, для жарки сосисок. Прокуратура также проводит проверку в связи с осквернением памятника.