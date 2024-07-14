14 июля 2024

Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин взял под личный контроль дело несовершеннолетней девушки, совершившей акт вандализма в городе Руза Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подробно доложить о расследовании дела, связанного с девушкой, которая использовала Вечный огонь для жарки сосисок в городе Руза Московской области. Об этом сообщили в СКР.

«Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Ярославу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетней девушки, совершившей акт вандализма в городе Руза Московской области. По данным следствия, девушка использовала Вечный огонь у мемориального комплекса, посвященного памяти павших во время Великой Отечественной войны, для жарки сосисок. Прокуратура также проводит проверку в связи с осквернением памятника.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подробно доложить о расследовании дела, связанного с девушкой, которая использовала Вечный огонь для жарки сосисок в городе Руза Московской области. Об этом сообщили в СКР. «Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Ярославу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении. Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетней девушки, совершившей акт вандализма в городе Руза Московской области. По данным следствия, девушка использовала Вечный огонь у мемориального комплекса, посвященного памяти павших во время Великой Отечественной войны, для жарки сосисок. Прокуратура также проводит проверку в связи с осквернением памятника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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