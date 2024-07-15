15 июля 2024

Новая возлюбленная Джонни Деппа из Екатеринбурга попросила друзей молчать

© Служба новостей «URA.RU»
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Деппа и Власову заметили на выходе с вертолетной площадки в Лондоне
Деппа и Власову заметили на выходе с вертолетной площадки в Лондоне Фото:

Модель из Екатеринбурга Юлия Власова, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, попросила своих друзей воздержаться от интервью по поводу ее личной жизни. Сообщение она опубликовала на своей странице в соцсети.

«Друзья, прошу вас воздержаться от предоставления каких-либо интервью журналистам, касающихся меня и моей личной жизни. Буду признательна за ваше понимание и уважение к моей приватности», — говорится в stories Юлии в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Деппа и Власову заметили на выходе с вертолетной площадки в Лондоне. Об их романе говорили еще с 2022 года. Тогда пару заметили на фотографии, которую опубликовал гитарист Джефф Бек после концерта в Чехии.

Власова училась в одной из школ Полевского, потом — в Екатеринбурге, а затем переехала в Прагу и окончила Западно-Чешский университет. На запрос корреспондента URA.RU девушка ответила, что не готова разговаривать о своей личной жизни.

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Модель из Екатеринбурга Юлия Власова, которой приписывают роман с голливудским актером Джонни Деппом, попросила своих друзей воздержаться от интервью по поводу ее личной жизни. Сообщение она опубликовала на своей странице в соцсети. «Друзья, прошу вас воздержаться от предоставления каких-либо интервью журналистам, касающихся меня и моей личной жизни. Буду признательна за ваше понимание и уважение к моей приватности», — говорится в stories Юлии в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Деппа и Власову заметили на выходе с вертолетной площадки в Лондоне. Об их романе говорили еще с 2022 года. Тогда пару заметили на фотографии, которую опубликовал гитарист Джефф Бек после концерта в Чехии. Власова училась в одной из школ Полевского, потом — в Екатеринбурге, а затем переехала в Прагу и окончила Западно-Чешский университет. На запрос корреспондента URA.RU девушка ответила, что не готова разговаривать о своей личной жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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