Фигурантку дела о хищениях средств Минобороны осудили после девяти лет розыска

Руководителя ЗАО «Безопасность и связь» осудили на пять лет за хищения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Руководителя, который был в розыске девять лет, приговорили к пяти годам колонии Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бывший гендиректор акционерного общества «Безопасность и связь» и фигурантка дела о хищениях средств Минобороны Ирина Вишнякова, приговорена Хамовническим судом к пяти годам лишения свободы. Руководитель, находившаяся в розыске девять лет, была задержана в 2022 году.

«В результате рассмотрения дела, длившегося около года, подсудимая признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Вишнякову, ныне пенсионерку, приговорили к пяти годам колонии общего режима», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию Хамовнического суда. Корреспондент URA.RU направил для уточнения в пресс-службу ведомства соответствующий запрос.

По сведения издания, дело Вишняковой связано с масштабными хищениями в Минобороны в период с 2007 по 2012 года, когда ведомством руководил Анатолий Сердюков. Другие участники этого дела были осуждены ранее. Расследование длилось с 2012 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший гендиректор акционерного общества «Безопасность и связь» и фигурантка дела о хищениях средств Минобороны Ирина Вишнякова, приговорена Хамовническим судом к пяти годам лишения свободы. Руководитель, находившаяся в розыске девять лет, была задержана в 2022 году. «В результате рассмотрения дела, длившегося около года, подсудимая признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Вишнякову, ныне пенсионерку, приговорили к пяти годам колонии общего режима», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию Хамовнического суда. Корреспондент URA.RU направил для уточнения в пресс-службу ведомства соответствующий запрос. По сведения издания, дело Вишняковой связано с масштабными хищениями в Минобороны в период с 2007 по 2012 года, когда ведомством руководил Анатолий Сердюков. Другие участники этого дела были осуждены ранее. Расследование длилось с 2012 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...