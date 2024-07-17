Фигурантку дела о хищениях средств Минобороны осудили после девяти лет розыска

Руководителя ЗАО «Безопасность и связь» осудили на пять лет за хищения

17 июля 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Руководителя, который был в розыске девять лет, приговорили к пяти годам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Бывший гендиректор акционерного общества «Безопасность и связь» и фигурантка дела о хищениях средств Минобороны Ирина Вишнякова, приговорена Хамовническим судом к пяти годам лишения свободы. Руководитель, находившаяся в розыске девять лет, была задержана в 2022 году. «В результате рассмотрения дела, длившегося около года, подсудимая признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Вишнякову, ныне пенсионерку, приговорили к пяти годам колонии общего режима», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на информацию Хамовнического суда. Корреспондент URA.RU направил для уточнения в пресс-службу ведомства соответствующий запрос. По сведения издания, дело Вишняковой связано с масштабными хищениями в Минобороны в период с 2007 по 2012 года, когда ведомством руководил Анатолий Сердюков. Другие участники этого дела были осуждены ранее. Расследование длилось с 2012 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший гендиректор акционерного общества «Безопасность и связь» и фигурантка дела о хищениях средств Минобороны Ирина Вишнякова, приговорена Хамовническим судом к пяти годам лишения свободы. Руководитель, находившаяся в розыске девять лет, была задержана в 2022 году. «В результате рассмотрения дела, длившегося около года, подсудимая признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Вишнякову, ныне пенсионерку, приговорили к пяти годам колонии общего режима», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию Хамовнического суда. Корреспондент URA.RU направил для уточнения в пресс-службу ведомства соответствующий запрос. По сведения издания, дело Вишняковой связано с масштабными хищениями в Минобороны в период с 2007 по 2012 года, когда ведомством руководил Анатолий Сердюков. Другие участники этого дела были осуждены ранее. Расследование длилось с 2012 года.