Россельхозбанк сообщил о приостановке расчетов по картам UnionPay за рубежом

С 19 июля использование карт платежной системы UnionPay, выпущенных Россельхозбанком (РСХБ), будет приостановлено за пределами России. Об этом рассказали в пресс-службе банка.
«С 19 июля расчеты по картам UnionPay, выпущенным РСХБ, за рубежом будут приостановлены», — говорится в сообщении банка. Там порекомендовали снять наличные с карт UnionPay до указанной даты, пока это еще возможно, так как суточный лимит снятия наличных с таких карт составляет 500 тысяч рублей.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
С 19 июля использование карт платежной системы UnionPay, выпущенных Россельхозбанком (РСХБ), будет приостановлено за пределами России. Об этом рассказали в пресс-службе банка. «С 19 июля расчеты по картам UnionPay, выпущенным РСХБ, за рубежом будут приостановлены», — говорится в сообщении банка. Там порекомендовали снять наличные с карт UnionPay до указанной даты, пока это еще возможно, так как суточный лимит снятия наличных с таких карт составляет 500 тысяч рублей.