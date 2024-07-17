Экономика Россельхозбанк сообщил о приостановке расчетов по картам UnionPay за рубежом 17 июля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 + РСХБ прекращает расчеты по картам UnionPay за рубежом Фото: Александр Мамаев © URA.RU С 19 июля использование карт платежной системы UnionPay, выпущенных Россельхозбанком (РСХБ), будет приостановлено за пределами России. Об этом рассказали в пресс-службе банка. «С 19 июля расчеты по картам UnionPay, выпущенным РСХБ, за рубежом будут приостановлены», — говорится в сообщении банка. Там порекомендовали снять наличные с карт UnionPay до указанной даты, пока это еще возможно, так как суточный лимит снятия наличных с таких карт составляет 500 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! С 19 июля использование карт платежной системы UnionPay, выпущенных Россельхозбанком (РСХБ), будет приостановлено за пределами России. Об этом рассказали в пресс-службе банка. «С 19 июля расчеты по картам UnionPay, выпущенным РСХБ, за рубежом будут приостановлены», — говорится в сообщении банка. Там порекомендовали снять наличные с карт UnionPay до указанной даты, пока это еще возможно, так как суточный лимит снятия наличных с таких карт составляет 500 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям