Россельхозбанк сообщил о приостановке расчетов по картам UnionPay за рубежом

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Бренды ПМЭФ, россельхозбанк
РСХБ прекращает расчеты по картам UnionPay за рубежом Фото:

С 19 июля использование карт платежной системы UnionPay, выпущенных Россельхозбанком (РСХБ), будет приостановлено за пределами России. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

«С 19 июля расчеты по картам UnionPay, выпущенным РСХБ, за рубежом будут приостановлены», — говорится в сообщении банка. Там порекомендовали снять наличные с карт UnionPay до указанной даты, пока это еще возможно, так как суточный лимит снятия наличных с таких карт составляет 500 тысяч рублей.

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С 19 июля использование карт платежной системы UnionPay, выпущенных Россельхозбанком (РСХБ), будет приостановлено за пределами России. Об этом рассказали в пресс-службе банка. «С 19 июля расчеты по картам UnionPay, выпущенным РСХБ, за рубежом будут приостановлены», — говорится в сообщении банка. Там порекомендовали снять наличные с карт UnionPay до указанной даты, пока это еще возможно, так как суточный лимит снятия наличных с таких карт составляет 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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