Челябинцы шесть часов ждали вылета домой из Турции

Пассажирам пришлось ожидать своего вылета из турецкой Анталии до Челябинска в течение шести часов. Как URA.RU 18 июля пожаловалась туристка Ольга Васильева, сначала ждали в аэропорту, потом долго сидели в самолете.
«Ночь была бессонной. Не могли вылететь домой в Челябинск на протяжении шести часов. В процессе ожидания перевозчик выдал купон посещение ресторана быстрого питания. Но не воспользовались: полагались всего один бургер и горячая вода», — посетовала URA.RU Васильева.
В зале ожидания пришлось провести четыре часа. Потом два часа ждали возможности занять взлетную полосу: представители турецкого аэропорта долго не выпускали на нее. Как пассажирам сообщили представители «Уральских авиалиний», бортом которых туристы добирались домой, самолет с опозданием вылетел из Челябинска. Соответственно, позже смог отправиться обратно.
Согласно онлайн-табло челябинского аэропорта, прибытие ожидалось в 3 часа 35 минут. Однако самолет задержался до 8 часов 19 минут. Покинуть борт также быстро не вышло. Автобус, который забирает пассажиров с трапа и доставляет к терминалу, был всего один. Примерно в то же время прибыл самолет из Москвы, и пришлось ждать, пока автобус перевезет всех по порядку. От самолета до вокзала он ездил трижды.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ будет опубликован по мере поступления.
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