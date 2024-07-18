18 июля 2024

Гаишники устроят рейд на водителей в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы будут следить за выездами на встречную полосу и нарушениями правил обгона
Инспекторы будут следить за выездами на встречную полосу и нарушениями правил обгона Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области с 19 по 21 июля устроят рейд на водителей — наряды ДПС будут следить за предупреждением опасных выездов на встречную полосу и нарушений правил обгона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 19 по 21 июля в регионе пройдет очередной этап областного спецмероприятия „Безопасная дорога“. Экипажи ДПС ориентированы на несение службы на наиболее опасных и аварийных участках автомобильных дорог, где, в том числе с помощью ведения скрытого контроля за дорожным движением, будут пресекать нарушения правил обгона», — говорится в telegram-канале региональной ГАИ.

Инспекторы напомнили, что за выезд на встречную полосу в нарушение п. 11.4 ПДД РФ налагается штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Повторное нарушение наказывается лишением прав на год.

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Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области с 19 по 21 июля устроят рейд на водителей — наряды ДПС будут следить за предупреждением опасных выездов на встречную полосу и нарушений правил обгона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «С 19 по 21 июля в регионе пройдет очередной этап областного спецмероприятия „Безопасная дорога“. Экипажи ДПС ориентированы на несение службы на наиболее опасных и аварийных участках автомобильных дорог, где, в том числе с помощью ведения скрытого контроля за дорожным движением, будут пресекать нарушения правил обгона», — говорится в telegram-канале региональной ГАИ. Инспекторы напомнили, что за выезд на встречную полосу в нарушение п. 11.4 ПДД РФ налагается штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Повторное нарушение наказывается лишением прав на год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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