Гаишники устроят рейд на водителей в Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области с 19 по 21 июля устроят рейд на водителей — наряды ДПС будут следить за предупреждением опасных выездов на встречную полосу и нарушений правил обгона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 19 по 21 июля в регионе пройдет очередной этап областного спецмероприятия „Безопасная дорога“. Экипажи ДПС ориентированы на несение службы на наиболее опасных и аварийных участках автомобильных дорог, где, в том числе с помощью ведения скрытого контроля за дорожным движением, будут пресекать нарушения правил обгона», — говорится в telegram-канале региональной ГАИ.
Инспекторы напомнили, что за выезд на встречную полосу в нарушение п. 11.4 ПДД РФ налагается штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Повторное нарушение наказывается лишением прав на год.
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