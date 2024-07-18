В ХМАО школьница выпала из окна многоэтажки

В Пыть-Яхе (ХМАО) на улице Сергея Есенина девочка выпала из окна многоэтажки. На месте работают скорая и полиция. Об этом URA.RU сообщили читатели.
"На улице Сергея Есенина заметили полицию и скорую. Девочка упала из окна", — рассказал собеседник.
По данным источников агентства в силовых структурах. Девочка 14 лет выпала с окна девятого этажа. Проверку по этому делу будут проводить в СК региона.
Корреспондент URA.RU направил запрос в следственный комитет ХМАО. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в СК устроят проверку ЧП, когда девочка выпала из окна в Сургуте. Ребенок упал с третьего этажа, после чего ее с травмами доставили в больницу.
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