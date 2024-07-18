18 июля 2024

В ХМАО школьница выпала из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка упала из окна девятого этажа
Девочка упала из окна девятого этажа Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) на улице Сергея Есенина девочка выпала из окна многоэтажки. На месте работают скорая и полиция. Об этом URA.RU сообщили читатели.

"На улице Сергея Есенина заметили полицию и скорую. Девочка упала из окна", — рассказал собеседник.

По данным источников агентства в силовых структурах. Девочка 14 лет выпала с окна девятого этажа. Проверку по этому делу будут проводить в СК региона.

Корреспондент URA.RU направил запрос в следственный комитет ХМАО. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в СК устроят проверку ЧП, когда девочка выпала из окна в Сургуте. Ребенок упал с третьего этажа, после чего ее с травмами доставили в больницу. 

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В Пыть-Яхе (ХМАО) на улице Сергея Есенина девочка выпала из окна многоэтажки. На месте работают скорая и полиция. Об этом URA.RU сообщили читатели. "На улице Сергея Есенина заметили полицию и скорую. Девочка упала из окна", — рассказал собеседник. По данным источников агентства в силовых структурах. Девочка 14 лет выпала с окна девятого этажа. Проверку по этому делу будут проводить в СК региона. Корреспондент URA.RU направил запрос в следственный комитет ХМАО. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в СК устроят проверку ЧП, когда девочка выпала из окна в Сургуте. Ребенок упал с третьего этажа, после чего ее с травмами доставили в больницу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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