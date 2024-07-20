В МВД Украины рассказали о странной детали в деле об убийстве Фарион

Некоторые камеры на месте убийства экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион не работали. Отсутствие записей на устройствах вызвано отключением света. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
«Часть камер не работала, часть работала. <…> Достаточно часто планово отключается свет», — сообщил Клименко на брифинге во Львове. Его слова передает «Страна.ua».
Во Львове на улице Масарика 19 июля произошло покушение на экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион. Неизвестный выстрелил женщине в висок. В результате нападения Фарион скончалась. В начата специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника.
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