19 июля 2024

В Челябинской области задержали егеря, за которого заступался Ургант

© Служба новостей «URA.RU»
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Ихтиандра Шарипова задержали за мелкое хулиганство
Ихтиандра Шарипова задержали за мелкое хулиганство Фото:

В Челябинской области в селе Халитово (Кунашакский район) полиция задержала егеря Ихтиандра Шарипова, за которого ранее заступался Иван Ургант в своей вечерней передаче на «Первом канале». Его подозревают в поджоге автомобиля любовника жены, но задержали его не за порчу имущества, а за неадекватное поведение при разговоре с сотрудниками полиции. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Там семейная драма и любовный треугольник. Жена егеря ушла к другому. А этой ночью загорелся автомобиль „Хендай“ его соперника. По этой причине к нему с вопросами пришли сотрудники полиции. А он повел себя неадекватно, был в состоянии алкогольного опьянения и его за это задержали», — отметил URA.RU источник. По словам собеседника, Шарипов отрицает свою причастность к поджогу.

Источник добавил, что неизвестный поджог автомобиль «Хендай» в селе Халитово. У егеря также была изъята солома.

«Задержан за мелкое хулиганство. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств», — подтвердили URA.RU задержание егеря в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее егерь Шарипов, самовольно отремонтировавший дорогу на границе между Челябинской и Курганской областями, попал в сюжет телешоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Ведущий программы Иван Ургант возмутился наложенным на Шарипова штрафом в 2,5 миллиона рублей за «порчу плодородных земель».

«Человек ремонтировал дорогу за свои деньги. Его оштрафовали. На 2,5 миллиона рублей! Вопрос: почему? Оказывается, он сделал ровную дорогу по земле… и без откатов», — поделился со зрителями Иван Ургант. Его поразила причина крупного денежного наказания.

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В Челябинской области в селе Халитово (Кунашакский район) полиция задержала егеря Ихтиандра Шарипова, за которого ранее заступался Иван Ургант в своей вечерней передаче на «Первом канале». Его подозревают в поджоге автомобиля любовника жены, но задержали его не за порчу имущества, а за неадекватное поведение при разговоре с сотрудниками полиции. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Там семейная драма и любовный треугольник. Жена егеря ушла к другому. А этой ночью загорелся автомобиль „Хендай“ его соперника. По этой причине к нему с вопросами пришли сотрудники полиции. А он повел себя неадекватно, был в состоянии алкогольного опьянения и его за это задержали», — отметил URA.RU источник. По словам собеседника, Шарипов отрицает свою причастность к поджогу. Источник добавил, что неизвестный поджог автомобиль «Хендай» в селе Халитово. У егеря также была изъята солома. «Задержан за мелкое хулиганство. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств», — подтвердили URA.RU задержание егеря в пресс-службе ГУ МВД по региону. Ранее егерь Шарипов, самовольно отремонтировавший дорогу на границе между Челябинской и Курганской областями, попал в сюжет телешоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Ведущий программы Иван Ургант возмутился наложенным на Шарипова штрафом в 2,5 миллиона рублей за «порчу плодородных земель». «Человек ремонтировал дорогу за свои деньги. Его оштрафовали. На 2,5 миллиона рублей! Вопрос: почему? Оказывается, он сделал ровную дорогу по земле… и без откатов», — поделился со зрителями Иван Ургант. Его поразила причина крупного денежного наказания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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