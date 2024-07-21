21 июля 2024

МВД Украины объявило в розыск возможного убийцу Фарион

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело об убитом ребенке, труп которого нашли в чемодане. Пермь, двор, подъезд, лето, дом
Во дворе дома Фарион получила огнестрельное ранение в висок Фото:

МВД опубликовало фотографии и описание примет разыскиваемого мужчины, подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Полиция сообщает, что ему около 20 лет, рост составляет 170-180 см, и он имеет худощавое телосложение. В момент совершения преступления на нем были панама и красные перчатки.

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Граждан просят помочь в розыске преступника. «Если у вас есть информация, которая поможет идентифицировать мужчину и установить его местонахождение, незамедлительно звоните в полицию», — призывают в МВД в своем telegram-канале. Отмечается, что часть камер видеонаблюдения на месте убийства не работала, что усложняет процесс расследования.

Во Львове 19 июля произошло покушение на экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион, которая была известна русофобными высказываниями и требованиями запрета русского языка в Украине. Неизвестный мужчина выстрелил женщине в висок. В результате нападения Фарион скончалась.

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МВД опубликовало фотографии и описание примет разыскиваемого мужчины, подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Полиция сообщает, что ему около 20 лет, рост составляет 170-180 см, и он имеет худощавое телосложение. В момент совершения преступления на нем были панама и красные перчатки. Граждан просят помочь в розыске преступника. «Если у вас есть информация, которая поможет идентифицировать мужчину и установить его местонахождение, незамедлительно звоните в полицию», — призывают в МВД в своем telegram-канале. Отмечается, что часть камер видеонаблюдения на месте убийства не работала, что усложняет процесс расследования. Во Львове 19 июля произошло покушение на экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион, которая была известна русофобными высказываниями и требованиями запрета русского языка в Украине. Неизвестный мужчина выстрелил женщине в висок. В результате нападения Фарион скончалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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