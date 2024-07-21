МВД Украины объявило в розыск возможного убийцу Фарион

МВД опубликовало фотографии и описание примет разыскиваемого мужчины, подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Полиция сообщает, что ему около 20 лет, рост составляет 170-180 см, и он имеет худощавое телосложение. В момент совершения преступления на нем были панама и красные перчатки.
Граждан просят помочь в розыске преступника. «Если у вас есть информация, которая поможет идентифицировать мужчину и установить его местонахождение, незамедлительно звоните в полицию», — призывают в МВД в своем telegram-канале. Отмечается, что часть камер видеонаблюдения на месте убийства не работала, что усложняет процесс расследования.
Во Львове 19 июля произошло покушение на экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион, которая была известна русофобными высказываниями и требованиями запрета русского языка в Украине. Неизвестный мужчина выстрелил женщине в висок. В результате нападения Фарион скончалась.
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