МВД Украины объявило в розыск возможного убийцу Фарион

22 июля 2024 в 02:25 Размер текста - 17 +

Во дворе дома Фарион получила огнестрельное ранение в висок Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU МВД опубликовало фотографии и описание примет разыскиваемого мужчины, подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Полиция сообщает, что ему около 20 лет, рост составляет 170-180 см, и он имеет худощавое телосложение. В момент совершения преступления на нем были панама и красные перчатки. Новость по теме Экс-депутата Рады Ирину Фарион убили на Украине: как отреагировали в России Граждан просят помочь в розыске преступника. «Если у вас есть информация, которая поможет идентифицировать мужчину и установить его местонахождение, незамедлительно звоните в полицию», — призывают в МВД в своем telegram-канале. Отмечается, что часть камер видеонаблюдения на месте убийства не работала, что усложняет процесс расследования. Во Львове 19 июля произошло покушение на экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион, которая была известна русофобными высказываниями и требованиями запрета русского языка в Украине. Неизвестный мужчина выстрелил женщине в висок. В результате нападения Фарион скончалась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВД опубликовало фотографии и описание примет разыскиваемого мужчины, подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Полиция сообщает, что ему около 20 лет, рост составляет 170-180 см, и он имеет худощавое телосложение. В момент совершения преступления на нем были панама и красные перчатки. Граждан просят помочь в розыске преступника. «Если у вас есть информация, которая поможет идентифицировать мужчину и установить его местонахождение, незамедлительно звоните в полицию», — призывают в МВД в своем telegram-канале. Отмечается, что часть камер видеонаблюдения на месте убийства не работала, что усложняет процесс расследования. Во Львове 19 июля произошло покушение на экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион, которая была известна русофобными высказываниями и требованиями запрета русского языка в Украине. Неизвестный мужчина выстрелил женщине в висок. В результате нападения Фарион скончалась.