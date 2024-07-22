Челябинское село находится под угрозой подтопления

Райцентр Кизильское в Челябинской области рискует подвергнуться подтоплению. Об этом сообщается 22 июля на портале Гидрометцентра России.
«Опасные и неблагоприятные явления на реках, озерах и водохранилищах Российской Федерации по состоянию на 9:00 по московскому времени 22 июля. Река Урал в районе села Кизильского Челябинской области. Превышена отметка поймы», — сообщается на портале.
Согласно прогнозу, затопление поймы сохранится. В челябинском гидрометцентре сообщили, что в период с 22 по 24 июля возможны резкие подъемы уровней воды в реках в районах выпадения дождей, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, местами с выходом воды на пойму.
Кизильское является райцентром Кизильского района. Расположено при впадении реки Большой Кизил в Урал. В апреле из-за паводка в районе был введен режим ЧС.
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