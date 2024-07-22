Челябинские вузы включили в топ по искусственному интеллекту

Вузы Челябинской области вошли в рейтинг вузов, успешно развивающих технологии искусственного интеллекта (ИИ). Как отметили в пресс-службе Альянса в сфере ИИ, в список вошли Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ), Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) и Магнитогорский государственный технический университет.
«Альянс в сфере искусственного интеллекта опубликовал новый рейтинг вузов России, где готовят лучших специалистов по ИИ. Наибольший рост год к году показали Сеченовский университет, Южный федеральный университет, ЮУрГУ, Казанский федеральный университет, университет „Иннополис“, МИСиС», — зявили составители рейтинга.
В обновленном списке указана информация о 207 университетах из 69 регионов России. В 2024 году более 35 тысяч студентов поступили на соответствующие программы этих учебных заведений.
Рейтинг включает университеты, предлагающие программы бакалавриата и специалитета по ИИ. Он разделяет вузы на 12 групп от лидеров до отстающих. ЮУрГУ получил оценку С++, два других вуза — D++. Основной критерий оценки основан на зарплате выпускников в первый год после окончания обучения. В лидирующих университетах средняя зарплата выпускников превысила 200 тысяч рублей. Среди передовиков рейтинга оказались Высшая школа экономики, МФТИ, ИТМО, МГУ и СПбГУ.
Альянс в сфере ИИ, который объединяет крупные технологические компании России, провел несколько исследований для составления рейтинга. Были опрошены работодатели и студенты, проведено анкетирование вузов. Представители альянса отметили значимость рейтинга как инструмента для оценки качества образования и как платформу для сотрудничества между бизнесом и учебными заведениями. На это указали первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов и ректор корпоративного университета «Газпром-нефти» Илья Дементьев.
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