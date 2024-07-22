В Екатеринбурге тысячи строителей остались без зарплат

В Екатеринбурге более 2,4 тысячи работников компании "Энергомост", которая занимается строительством газовой и электрической инфраструктуры, остались без зарплат. Общий долг организации перед сотрудниками составил 80,4 миллиона рублей, рассказали URA.RU в областной прокуратуре.
"На предприятии образовалась задолженность по оплате труда перед 2433 работниками за первую половину июня 2024 года на сумму свыше 80,4 миллиона рулей", — следует из сообщения. Прокуратура возбудила административное дело, а компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Прокуратура Железнодорожного района также внесла представление гендиректору предприятия. После этого задолженность перед строителями была погашена полностью.
Ранее 122 работников свердловской компании «Уралстальинвест» получили задержанную зарплату. В адрес работодателя было направлено предостережение.
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