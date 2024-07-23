В ТРК «Алмаз» сработала пожарная сигнализация
Из торгово-развлекательного комплекса «Алмаз» в Челябинске эвакуировали посетителей. Произошла пожарная тревога. При этом в пожарную часть никто не обращался.
«В ТРК „Алмаз“ в Челябинске сработала пожарная сигнализация. Посетителей и персонал просят покинуть здание», — сообщает издание «Первый областной» со ссылкой на очевидцев.
Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Там ответили, что сообщений о пожаре не поступало.
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