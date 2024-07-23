Из ТРК «Алмаз» в Челябинске эвакуировали посетителей. Видео

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В ТРК «Алмаз» сработала пожарная сигнализация Фото:

Из торгово-развлекательного комплекса «Алмаз» в Челябинске эвакуировали посетителей. Произошла пожарная тревога. При этом в пожарную часть никто не обращался.

«В ТРК „Алмаз“ в Челябинске сработала пожарная сигнализация. Посетителей и персонал просят покинуть здание», — сообщает издание «Первый областной» со ссылкой на очевидцев.

Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Там ответили, что сообщений о пожаре не поступало.

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Из торгово-развлекательного комплекса «Алмаз» в Челябинске эвакуировали посетителей. Произошла пожарная тревога. При этом в пожарную часть никто не обращался. «В ТРК „Алмаз“ в Челябинске сработала пожарная сигнализация. Посетителей и персонал просят покинуть здание», — сообщает издание «Первый областной» со ссылкой на очевидцев. Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Там ответили, что сообщений о пожаре не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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