В Кремле отреагировали на заявления Кадырова о рейдерском захвате Wildberries

Песков: в Кремле не видели заявлений Кадырова о рейдерском захвате Wildberries

23 июля 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

До Кремля не доходила информация о захвате Wildberries, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль не в курсе заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» маркетплейса Wildberries. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В Кремле не видели заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о „рейдерском захвате“ Wildberries», — сообщил Песков. Его слова приводит РБК. Ранее Кадыров сообщил, что к нему обратился супруг владелицы Wildberries Владислав Бакальчук. С его слов, происходит рейдерский захват маркетплейса через компанию Russ Outdoor. Кроме того, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ушла из семьи, рейдеры оградили ее от общения с семерыми детьми и мужем, добавил Кадаров. Скоре сама Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании. По ее словам, они разводятся с мужем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кремль не в курсе заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» маркетплейса Wildberries. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В Кремле не видели заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о „рейдерском захвате“ Wildberries», — сообщил Песков. Его слова приводит РБК. Ранее Кадыров сообщил, что к нему обратился супруг владелицы Wildberries Владислав Бакальчук. С его слов, происходит рейдерский захват маркетплейса через компанию Russ Outdoor. Кроме того, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ушла из семьи, рейдеры оградили ее от общения с семерыми детьми и мужем, добавил Кадаров. Скоре сама Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании. По ее словам, они разводятся с мужем.