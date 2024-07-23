В Кремле отреагировали на заявления Кадырова о рейдерском захвате Wildberries

Кремль не в курсе заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» маркетплейса Wildberries. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В Кремле не видели заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о „рейдерском захвате“ Wildberries», — сообщил Песков. Его слова приводит РБК.
Ранее Кадыров сообщил, что к нему обратился супруг владелицы Wildberries Владислав Бакальчук. С его слов, происходит рейдерский захват маркетплейса через компанию Russ Outdoor. Кроме того, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ушла из семьи, рейдеры оградили ее от общения с семерыми детьми и мужем, добавил Кадаров.
Скоре сама Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании. По ее словам, они разводятся с мужем.
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