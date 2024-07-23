Посетители национального парка Йеллоустоун в США стали очевидцами мощнейшего извержения гейзера. Об этом сообщает американский телеканал Fox News и публикует видео с места происшествия.
"Геотермальный взрыв внутри Йеллоустоуна разметал камни, повредил пешеходную дорожку и привел к закрытию зоны происшествия", — передает канал. На видео испугавшиеся туристы бегут в безопасное места после масштабного извержения гейзера.
Пресс-служба Йеллоустоуна рассказала, что взрыв, который можно было бы сравнить по масштабу, произошел в 2009 году. Национальный парк развеял опасения относительно дальнейших взрывов, подчеркнув, что вулканическая система остается на нормальном фоновом уровне активности.
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