23 июля 2024

В США произошло мощнейшее извержение гейзера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Геотермальный взрыв разметал камни и повредив пешеходную дорожку
Геотермальный взрыв разметал камни и повредив пешеходную дорожку Фото:

Посетители национального парка Йеллоустоун в США стали очевидцами мощнейшего извержения гейзера. Об этом сообщает американский телеканал Fox News и публикует видео с места происшествия.

"Геотермальный взрыв внутри Йеллоустоуна разметал камни, повредил пешеходную дорожку и привел к закрытию зоны происшествия", — передает канал. На видео испугавшиеся туристы бегут в безопасное места после масштабного извержения гейзера.

Пресс-служба Йеллоустоуна рассказала, что взрыв, который можно было бы сравнить по масштабу, произошел в 2009 году. Национальный парк развеял опасения относительно дальнейших взрывов, подчеркнув, что вулканическая система остается на нормальном фоновом уровне активности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посетители национального парка Йеллоустоун в США стали очевидцами мощнейшего извержения гейзера. Об этом сообщает американский телеканал Fox News и публикует видео с места происшествия. "Геотермальный взрыв внутри Йеллоустоуна разметал камни, повредил пешеходную дорожку и привел к закрытию зоны происшествия", — передает канал. На видео испугавшиеся туристы бегут в безопасное места после масштабного извержения гейзера. Пресс-служба Йеллоустоуна рассказала, что взрыв, который можно было бы сравнить по масштабу, произошел в 2009 году. Национальный парк развеял опасения относительно дальнейших взрывов, подчеркнув, что вулканическая система остается на нормальном фоновом уровне активности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...