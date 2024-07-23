В ХМАО бригады скорой спасли шестерых пострадавших в крупном ДТП

В Сургуте бригады скорой медицинской помощи спасли шестерых пострадавших в автомобильной аварии. На дороге столкнулись два легковых автомобиля.
«Пострадали шесть человек, включая двух детей. Всего за шесть минут на место прибыли две бригады скорой медицинской помощи, которые оперативно провели медицинскую разведку и сортировку пострадавших, оказав всю необходимую экстренную помощь», — говорится в telegram-канале депздрава Югры.
Пострадавших медики доставили в травматологический центр. Благодаря быстрой помощи специалистов сейчас их жизни ничего не угрожает.
Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские проведут рейды на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа. Силовики будут проверять, как водители соблюдают правила перевозки детей.
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