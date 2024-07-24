В ХМАО загорелся детский центр

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Во время пожара никто не пострадал
Во время пожара никто не пострадал Фото:

В Кондинском районе произошел пожар в детском центре дополнительного образования поселка Междуреченский. Об этом сообщили в Центроспас-Югории.

«Прибыв на место, пожарные обнаружили задымление первого этажа и горение в складском помещении. В результате пожара повреждены стены и потолок на площади восьми квадратных метров», — говорится в группе ведомства соцсети «ВКонтакте».

Во время пожара дети, посещающие здесь детский лагерь, ушли с педагогами на обед в школу. Поэтому во время пожара никто не пострадал.

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В Кондинском районе произошел пожар в детском центре дополнительного образования поселка Междуреченский. Об этом сообщили в Центроспас-Югории. «Прибыв на место, пожарные обнаружили задымление первого этажа и горение в складском помещении. В результате пожара повреждены стены и потолок на площади восьми квадратных метров», — говорится в группе ведомства соцсети «ВКонтакте». Во время пожара дети, посещающие здесь детский лагерь, ушли с педагогами на обед в школу. Поэтому во время пожара никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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