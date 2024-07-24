24 июля 2024

Мэр Сургута поручил ускорить вывоз брошенных машин из дворов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Сургута освободит улицы от брошенных автомобилей
Мэр Сургута освободит улицы от брошенных автомобилей Фото:

Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов собирается освободить городские дворы от брошенного транспорта. Он дал поручение подчиненным ускорить процедуру эвакуации бесхозного транспорта.

«По регламенту принудительная эвакуация этих автомобилей занимает до двух-трёх месяцев, тем временем полусгнившая техника продолжает стоять во дворе, на проезде или парковке. Будем менять подход и нормативную базу, чтобы ускорить эту процедуру, уже дал соответствующие поручения», — написал Слепов в своем telegram-канале.

Мэр Сургута выявил проблему во время утренних обходов города, которые он проводит регулярно. Он сообщил, что в 2024 году с улиц уже эвакуировали 56 автомобилей, планируют вывезти еще 123 единицы транспорта.

Ранее URA.RU писало, что глава Сургута раскритиковал подчиненных за безобразные ограждения газонов, неубранные улицы и за разрисованные стены домов. Замечания он сделал во время пешей инспекции по городу

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Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов собирается освободить городские дворы от брошенного транспорта. Он дал поручение подчиненным ускорить процедуру эвакуации бесхозного транспорта. «По регламенту принудительная эвакуация этих автомобилей занимает до двух-трёх месяцев, тем временем полусгнившая техника продолжает стоять во дворе, на проезде или парковке. Будем менять подход и нормативную базу, чтобы ускорить эту процедуру, уже дал соответствующие поручения», — написал Слепов в своем telegram-канале. Мэр Сургута выявил проблему во время утренних обходов города, которые он проводит регулярно. Он сообщил, что в 2024 году с улиц уже эвакуировали 56 автомобилей, планируют вывезти еще 123 единицы транспорта. Ранее URA.RU писало, что глава Сургута раскритиковал подчиненных за безобразные ограждения газонов, неубранные улицы и за разрисованные стены домов. Замечания он сделал во время пешей инспекции по городу
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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