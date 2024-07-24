Мэр Сургута поручил ускорить вывоз брошенных машин из дворов

Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов собирается освободить городские дворы от брошенного транспорта. Он дал поручение подчиненным ускорить процедуру эвакуации бесхозного транспорта.
«По регламенту принудительная эвакуация этих автомобилей занимает до двух-трёх месяцев, тем временем полусгнившая техника продолжает стоять во дворе, на проезде или парковке. Будем менять подход и нормативную базу, чтобы ускорить эту процедуру, уже дал соответствующие поручения», — написал Слепов в своем telegram-канале.
Мэр Сургута выявил проблему во время утренних обходов города, которые он проводит регулярно. Он сообщил, что в 2024 году с улиц уже эвакуировали 56 автомобилей, планируют вывезти еще 123 единицы транспорта.
Ранее URA.RU писало, что глава Сургута раскритиковал подчиненных за безобразные ограждения газонов, неубранные улицы и за разрисованные стены домов. Замечания он сделал во время пешей инспекции по городу
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