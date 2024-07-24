24 июля 2024

Пациентка получила переломы, поскользнувшись в больнице Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерку увезли в травмпункт только через восемь часов
Пенсионерку увезли в травмпункт только через восемь часов Фото:

В Екатеринбурге в центральной горбольнице № 20 74-летняя пациентка поскользнулась в коридоре хирургического отделения, сломав руку и шейку бедра. Пострадавшую решили госпитализировать в травмпункт только через восемь часов. Информация об этом появилась в Telegram.

«Женщина поскользнулась в коридоре хирургического отделения ЦГБ № 20. По словам родственников, рентген пенсионерке врачи сделали сразу, но прочитать снимки было некому. То, что у бабушки перелом руки и шейки бедра, выяснилось только к концу дня, когда ее сын устроил скандал. Лишь после этого женщину прооперировали», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Издание отмечает, что в больнице опровергли информацию о том, что пенсионерка поскользнулась. В учреждении уверили о падении женщины из-за слабости. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ЦГБ. В пресс-службе учреждения не ответили на звонок.

Обновлено в 14:00 (12:00 по МСК)

После экстренной госпитализации пенсионерка назначили гемотрансфузию и назначили постельный режим, который, по словам представителей учреждения, был ею нарушен — она вышли из палаты, что привело к падению. "В экстренном порядке проведена гемотрансфузия, выполнено рентгенологическое исследование, по получению результатов которого, принято решение о переводе в травматологическую больницу", — пояснили в ЦГБ № 20.

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В Екатеринбурге в центральной горбольнице № 20 74-летняя пациентка поскользнулась в коридоре хирургического отделения, сломав руку и шейку бедра. Пострадавшую решили госпитализировать в травмпункт только через восемь часов. Информация об этом появилась в Telegram. «Женщина поскользнулась в коридоре хирургического отделения ЦГБ № 20. По словам родственников, рентген пенсионерке врачи сделали сразу, но прочитать снимки было некому. То, что у бабушки перелом руки и шейки бедра, выяснилось только к концу дня, когда ее сын устроил скандал. Лишь после этого женщину прооперировали», — пишет telegram-канал Ural Mash. Издание отмечает, что в больнице опровергли информацию о том, что пенсионерка поскользнулась. В учреждении уверили о падении женщины из-за слабости. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ЦГБ. В пресс-службе учреждения не ответили на звонок. Обновлено в 14:00 (12:00 по МСК) После экстренной госпитализации пенсионерка назначили гемотрансфузию и назначили постельный режим, который, по словам представителей учреждения, был ею нарушен — она вышли из палаты, что привело к падению. "В экстренном порядке проведена гемотрансфузия, выполнено рентгенологическое исследование, по получению результатов которого, принято решение о переводе в травматологическую больницу", — пояснили в ЦГБ № 20.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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