Пациентка получила переломы, поскользнувшись в больнице Екатеринбурга

В Екатеринбурге в центральной горбольнице № 20 74-летняя пациентка поскользнулась в коридоре хирургического отделения, сломав руку и шейку бедра. Пострадавшую решили госпитализировать в травмпункт только через восемь часов. Информация об этом появилась в Telegram.
«Женщина поскользнулась в коридоре хирургического отделения ЦГБ № 20. По словам родственников, рентген пенсионерке врачи сделали сразу, но прочитать снимки было некому. То, что у бабушки перелом руки и шейки бедра, выяснилось только к концу дня, когда ее сын устроил скандал. Лишь после этого женщину прооперировали», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Издание отмечает, что в больнице опровергли информацию о том, что пенсионерка поскользнулась. В учреждении уверили о падении женщины из-за слабости. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ЦГБ. В пресс-службе учреждения не ответили на звонок.
Обновлено в 14:00 (12:00 по МСК)
После экстренной госпитализации пенсионерка назначили гемотрансфузию и назначили постельный режим, который, по словам представителей учреждения, был ею нарушен — она вышли из палаты, что привело к падению. "В экстренном порядке проведена гемотрансфузия, выполнено рентгенологическое исследование, по получению результатов которого, принято решение о переводе в травматологическую больницу", — пояснили в ЦГБ № 20.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!