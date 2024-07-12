Жители новостройки в поселке городского типа Пионерский (Советский район) рассказали URA.RU, что около 2,5 лет страдают из-за грязной ржавой воды, которая периодически течет у них из-под крана. По словам жильцов, с проблемой они стали сталкиваться еще когда заселились в дом.
«Выяснилось, что практически у всех жителей зачастую течет плохая ржавая вода. Обычно это происходит в одни и те же дни. Сначала обратились в управляющую компанию. Нам сказали, что это нужно обращаться к поставщику услуг — „СТВК“ (Советский тепловодоканал — прим. URA.RU). Мы подали к ним коллективное обращение», — рассказывает агентству одна из жительниц дома № 6 на улице Железнодорожной. По ее словам, чаще всего ржавую воду жители замечают по выходным.
После жалобы жителей специалисты ресурсоснабжающей компании взяли пробы воды для анализа, но нарушений не обнаружили. Впрочем, сами жильцы предполагают, что во время взятия проб проблем с водой в доме как раз не было. А позже проблема повторилась. Ресурсоснабжающая компания объяснила эту ситуацию промывкой сетей и подготовкой их к зиме.
«На сегодняшний день идет подготовка к ОЗП [осенне-зимнему периоду]. Это промывка сетей, вследствие чего мог быть поднос абонентам этой грязи», — пояснил в разговоре с агентством директор Советского тепловодоканала Анатолий Пьянков. Однако, почему у жителей из-под крана появлялась грязная вода до проведения работ на сетях в компании не смогли объяснить. Но отметили, что провели дополнительные работы для улучшения качества воды и поставили ситуацию под контроль, пообещав взять пробы позже.
В управляющей компании подтвердили наличие проблемы с грязной водой в доме. При этом коммунальщики также утверждают, что ситуация не связана с коммуникациями самого здания. «Сейчас планируем связаться с СТВК и узнать, можем ли мы сами взять воду, когда она бежит ржавая и отдать на экспертизу», — уточнила в разговоре с агентством директор УК «Совкомдом» Наталья Бедакова.
URA.RU попросило также прокомментировать ситуацию Роспотребнадзор ХМАО. На момент публикации новости ответ ведомства не поступил.
Видео: URA.RU
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