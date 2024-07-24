Житель ХМАО стал миллионером, купив билет за 40 рублей

25 июля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Житель Сургута купил билет за 40 рублей и выиграл миллион Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Сургута (ХМАО) выиграл миллион в лотерею. Он купил в мобильном приложении билет за 40 рублей. «25 июля 2024 года в тираже гослотереи „Большое Спортлото“ был разыгран 1 000 000 рублей. Победителем стал участник из Сургута, счастливчик купил билет за 40 рублей в мобильном приложении», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба «Столото». Для победы в лотерее участникам нужно было отметить счастливые числа. Житель Сургута отгадал пять чисел из семи. Он пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем и, возможно, не подозревает о своей удаче. Ранее URA.RU писало, что слесарь из ХМАО выиграл в лотерею 5 миллионов рублей. Югорчанин планирует потратить деньги на ипотечный кредит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Сургута (ХМАО) выиграл миллион в лотерею. Он купил в мобильном приложении билет за 40 рублей. «25 июля 2024 года в тираже гослотереи „Большое Спортлото“ был разыгран 1 000 000 рублей. Победителем стал участник из Сургута, счастливчик купил билет за 40 рублей в мобильном приложении», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба «Столото». Для победы в лотерее участникам нужно было отметить счастливые числа. Житель Сургута отгадал пять чисел из семи. Он пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем и, возможно, не подозревает о своей удаче. Ранее URA.RU писало, что слесарь из ХМАО выиграл в лотерею 5 миллионов рублей. Югорчанин планирует потратить деньги на ипотечный кредит.