24 июля 2024

Житель ХМАО стал миллионером, купив билет за 40 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, столото, государственные лотереи
Житель Сургута купил билет за 40 рублей и выиграл миллион Фото:

Житель Сургута (ХМАО) выиграл миллион в лотерею. Он купил в мобильном приложении билет за 40 рублей.

«25 июля 2024 года в тираже гослотереи „Большое Спортлото“ был разыгран 1 000 000 рублей. Победителем стал участник из Сургута, счастливчик купил билет за 40 рублей в мобильном приложении», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба «Столото».

Для победы в лотерее участникам нужно было отметить счастливые числа. Житель Сургута отгадал пять чисел из семи. Он пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем и, возможно, не подозревает о своей удаче.

Ранее URA.RU писало, что слесарь из ХМАО выиграл в лотерею 5 миллионов рублей. Югорчанин планирует потратить деньги на ипотечный кредит.

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Житель Сургута (ХМАО) выиграл миллион в лотерею. Он купил в мобильном приложении билет за 40 рублей. «25 июля 2024 года в тираже гослотереи „Большое Спортлото“ был разыгран 1 000 000 рублей. Победителем стал участник из Сургута, счастливчик купил билет за 40 рублей в мобильном приложении», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба «Столото». Для победы в лотерее участникам нужно было отметить счастливые числа. Житель Сургута отгадал пять чисел из семи. Он пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем и, возможно, не подозревает о своей удаче. Ранее URA.RU писало, что слесарь из ХМАО выиграл в лотерею 5 миллионов рублей. Югорчанин планирует потратить деньги на ипотечный кредит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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