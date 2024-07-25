Политконсультант Сергеева: КПРФ не прошла фильтр на Алтае из-за раскола

КПРФ не удалось принять участие в выборах губернатора Алтайского края и составить конкуренцию экс-секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку из-за раскола в партии. Такое мнение высказала политконсультант Мария Сергеева на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Ранее стало известно, что избирком Алтая отказал в регистрации кандидату в губернаторы от КПРФ Петра Букача.
«Впервые выборы в республике Алтай пройдут без коммунистов. Это связано с расколом внутри партии, который обернулся тем, что депутаты от КПРФ отказались ставить подписи за Букача, вместо которого изначально хотели выдвинуть (лидера фракции в госсобрании региона Виктора) Ромашкина. К тому же, на фоне популярности Турчака, не было мотивации у КПРФ бороться и собирать муниципальный фильтр», — поделилась эксперт.
В самой КПРФ решение объясняли необходимостью выставить молодого кандидата против 48-летнего Андрея Турчака. Сам Ромашкин так комментировал событие: «ЕР стала выдвигать кандидатов все моложе и моложе. Если на прошлых выборах я был моложе кандидатов от ЕР, то здесь стал уже старше их. Поэтому решили кардинально обновить», — заявлял политик.
Петра Букача на выборах поддержали депутаты только в семи районах. Остальные отдали подписи в пользу Турчака.
Выборы губернатора в республике Алтай пройдут 8 сентября. Кандидатом от партии власти выдвинулся назначенный врио губернатора Андрей Турчак.
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