Политконсультант Сергеева: КПРФ не прошла фильтр на Алтае из-за раскола

25 июля 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Мария Сергеева предположила, что пройти муниципальный фильтр на Алтае коммунистам не удалось из-за внутрипартийных интриг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU КПРФ не удалось принять участие в выборах губернатора Алтайского края и составить конкуренцию экс-секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку из-за раскола в партии. Такое мнение высказала политконсультант Мария Сергеева на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Ранее стало известно, что избирком Алтая отказал в регистрации кандидату в губернаторы от КПРФ Петра Букача. «Впервые выборы в республике Алтай пройдут без коммунистов. Это связано с расколом внутри партии, который обернулся тем, что депутаты от КПРФ отказались ставить подписи за Букача, вместо которого изначально хотели выдвинуть (лидера фракции в госсобрании региона Виктора) Ромашкина. К тому же, на фоне популярности Турчака, не было мотивации у КПРФ бороться и собирать муниципальный фильтр», — поделилась эксперт. В самой КПРФ решение объясняли необходимостью выставить молодого кандидата против 48-летнего Андрея Турчака. Сам Ромашкин так комментировал событие: «ЕР стала выдвигать кандидатов все моложе и моложе. Если на прошлых выборах я был моложе кандидатов от ЕР, то здесь стал уже старше их. Поэтому решили кардинально обновить», — заявлял политик. Петра Букача на выборах поддержали депутаты только в семи районах. Остальные отдали подписи в пользу Турчака. Выборы губернатора в республике Алтай пройдут 8 сентября. Кандидатом от партии власти выдвинулся назначенный врио губернатора Андрей Турчак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

КПРФ не удалось принять участие в выборах губернатора Алтайского края и составить конкуренцию экс-секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку из-за раскола в партии. Такое мнение высказала политконсультант Мария Сергеева на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Ранее стало известно, что избирком Алтая отказал в регистрации кандидату в губернаторы от КПРФ Петра Букача. «Впервые выборы в республике Алтай пройдут без коммунистов. Это связано с расколом внутри партии, который обернулся тем, что депутаты от КПРФ отказались ставить подписи за Букача, вместо которого изначально хотели выдвинуть (лидера фракции в госсобрании региона Виктора) Ромашкина. К тому же, на фоне популярности Турчака, не было мотивации у КПРФ бороться и собирать муниципальный фильтр», — поделилась эксперт. В самой КПРФ решение объясняли необходимостью выставить молодого кандидата против 48-летнего Андрея Турчака. Сам Ромашкин так комментировал событие: «ЕР стала выдвигать кандидатов все моложе и моложе. Если на прошлых выборах я был моложе кандидатов от ЕР, то здесь стал уже старше их. Поэтому решили кардинально обновить», — заявлял политик. Петра Букача на выборах поддержали депутаты только в семи районах. Остальные отдали подписи в пользу Турчака. Выборы губернатора в республике Алтай пройдут 8 сентября. Кандидатом от партии власти выдвинулся назначенный врио губернатора Андрей Турчак.