Челябинская ГАИ просит водителей не ездить на юг области из-за потопа

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области 26 июля попросили водителей отказаться от поездок на юг региона из-за ливней. Как заявили в пресс-службе ведомства, вода подтопила автодорогу «Магнитогорск-Белорецк».
«В связи с резким повышением уровня воды на автодороге «Магнитогорск-Белорецк» в Агаповском районе наблюдается выход воды на проезжую часть. Госавтоинспекция Челябинской области просит отказаться от поездок в данном направлении», — обратились сотрудники ГАИ.
На участке подтопления несет службу экипаж ДПС, ведется круглосуточный мониторинг состояния трассы. Водителей просили учитывать данную информацию при планировании маршрута, выбирая альтернативные пути объезда.
Личный состав ГАИ находится в готовности прийти на помощь. Водителей при возникновении затруднительных ситуаций в пути просили обращаться к ближайшему экипажу ДПС или звонить по номеру 112.
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