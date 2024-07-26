В центре Екатеринбурга эвакуировали здание суда, работают полиция и медики. Видео

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Последствия взрыва газового баллона в доме № 32 на улице Циолковского. Екатеринбург, мчс, силовики, полиция, полк ппсп, пожарная машина
Личный состав работает в Верх-Исетском райсуде Фото:

В Екатеринбурге вечером 26 июля эвакуировали здание Верх-Исетского районного суда на улице Малышева, 2б. К месту приехали силовики, медики и спасатели, рассказал очевидец.

«На Малышева эвакуировали здание суда. Приехали полиция, пожарная, скорая», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург», отмечая, что в инстанции проводят учения.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге вечером 26 июля эвакуировали здание Верх-Исетского районного суда на улице Малышева, 2б. К месту приехали силовики, медики и спасатели, рассказал очевидец. «На Малышева эвакуировали здание суда. Приехали полиция, пожарная, скорая», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург», отмечая, что в инстанции проводят учения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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