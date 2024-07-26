Личный состав работает в Верх-Исетском райсуде
В Екатеринбурге вечером 26 июля эвакуировали здание Верх-Исетского районного суда на улице Малышева, 2б. К месту приехали силовики, медики и спасатели, рассказал очевидец.
«На Малышева эвакуировали здание суда. Приехали полиция, пожарная, скорая», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург», отмечая, что в инстанции проводят учения.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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