После продолжительной болезни скончался молодой предприниматель и основатель международного digital-агентства Gold Carrot Иван Мараховка из Сургута (ХМАО). Об этом сообщили о власти города, выразив свои соболезнования.
«27 июля в возрасте 34 лет после продолжительной болезни ушёл из жизни Иван Мараховка. Молодой человек был предпринимателем, основателем digital-агентства Gold Carrot. Компания Ивана смогла выйти не только на федеральный, но и на международный уровень», — говорится telegram-канале администрации города.
Отмечается, что предприниматель также создал crm-систему weeek.net и проект Neironix. В Сургуте состоится вечер памяти, а прощание пройдет в Белгороде.
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