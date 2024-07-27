27 июля 2024
26 июля 2024

Ушел из жизни основатель международного digital-агентства из ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой предприниматель ушел из жизни в возрасте 34 лет
Молодой предприниматель ушел из жизни в возрасте 34 лет Фото:

После продолжительной болезни скончался молодой предприниматель и основатель международного digital-агентства Gold Carrot Иван Мараховка из Сургута (ХМАО). Об этом сообщили о власти города, выразив свои соболезнования.

«27 июля в возрасте 34 лет после продолжительной болезни ушёл из жизни Иван Мараховка. Молодой человек был предпринимателем, основателем digital-агентства Gold Carrot. Компания Ивана смогла выйти не только на федеральный, но и на международный уровень», — говорится telegram-канале администрации города.  

Отмечается, что предприниматель также создал crm-систему weeek.net и проект Neironix. В Сургуте состоится вечер памяти, а прощание пройдет в Белгороде.

Молодой предприниматель из ХМАО был основателем digital-агентства Gold Carrot
Молодой предприниматель из ХМАО был основателем digital-агентства Gold Carrot
Фото:

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После продолжительной болезни скончался молодой предприниматель и основатель международного digital-агентства Gold Carrot Иван Мараховка из Сургута (ХМАО). Об этом сообщили о власти города, выразив свои соболезнования. «27 июля в возрасте 34 лет после продолжительной болезни ушёл из жизни Иван Мараховка. Молодой человек был предпринимателем, основателем digital-агентства Gold Carrot. Компания Ивана смогла выйти не только на федеральный, но и на международный уровень», — говорится telegram-канале администрации города.   Отмечается, что предприниматель также создал crm-систему weeek.net и проект Neironix. В Сургуте состоится вечер памяти, а прощание пройдет в Белгороде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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