Песков: Путин готовится ко встрече с избранным президентом Ирана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке российского лидера Владимира Путина к встрече с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Ближайший контакт двух глав государств должен состояться на саммите БРИКС в Казани.
«У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту», — сказал Песков «Известиям».
Ранее стало известно об установлении личных контактов между Путиным и новым президентом Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, ее цитирует RT.
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