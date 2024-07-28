28 июля 2024

Песков: Путин готовится ко встрече с избранным президентом Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин готовится к приезду президента Ирана в Казань
Путин готовится к приезду президента Ирана в Казань Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке российского лидера Владимира Путина к встрече с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Ближайший контакт двух глав государств должен состояться на саммите БРИКС в Казани.

«У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту», — сказал Песков «Известиям».

Ранее стало известно об установлении личных контактов между Путиным и новым президентом Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, ее цитирует RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке российского лидера Владимира Путина к встрече с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Ближайший контакт двух глав государств должен состояться на саммите БРИКС в Казани. «У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту», — сказал Песков «Известиям». Ранее стало известно об установлении личных контактов между Путиным и новым президентом Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, ее цитирует RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...