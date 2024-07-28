На Олимпиаде-2024 литовскую пловчиху по ошибке сопроводили нейтральным флагом

На Олимпийских играх в Париже произошла ошибка с флагами во время выхода литовской пловчихи Руты Мейлутите перед полуфинальным заплывом на дистанции 100 метров брассом — ее представили как нейтральную спортсменку. Об этом сообщает ТАСС.
«Во время представления литовской спортсменки на экране зажегся флаг нейтральных спортсменов», — передает агентство. Это стало неожиданностью как для самой Мейлутите, так и для зрителей, сообщили организаторы.
Рута Мейлутите известна своими спортивными достижениями, включая золото Олимпийских игр 2012 года и пять золотых медалей на чемпионатах мира. Сейчас ей 27 лет, и она продолжает выступать.
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