28 июля 2024

На Олимпиаде-2024 литовскую пловчиху по ошибке сопроводили нейтральным флагом

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейтральный флаг стал неожиданностью для зрителей и самой спортсменки
Нейтральный флаг стал неожиданностью для зрителей и самой спортсменки Фото:

На Олимпийских играх в Париже произошла ошибка с флагами во время выхода литовской пловчихи Руты Мейлутите перед полуфинальным заплывом на дистанции 100 метров брассом — ее представили как нейтральную спортсменку. Об этом сообщает ТАСС.

«Во время представления литовской спортсменки на экране зажегся флаг нейтральных спортсменов», — передает агентство. Это стало неожиданностью как для самой Мейлутите, так и для зрителей, сообщили организаторы.

Рута Мейлутите известна своими спортивными достижениями, включая золото Олимпийских игр 2012 года и пять золотых медалей на чемпионатах мира. Сейчас ей 27 лет, и она продолжает выступать.

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На Олимпийских играх в Париже произошла ошибка с флагами во время выхода литовской пловчихи Руты Мейлутите перед полуфинальным заплывом на дистанции 100 метров брассом — ее представили как нейтральную спортсменку. Об этом сообщает ТАСС. «Во время представления литовской спортсменки на экране зажегся флаг нейтральных спортсменов», — передает агентство. Это стало неожиданностью как для самой Мейлутите, так и для зрителей, сообщили организаторы. Рута Мейлутите известна своими спортивными достижениями, включая золото Олимпийских игр 2012 года и пять золотых медалей на чемпионатах мира. Сейчас ей 27 лет, и она продолжает выступать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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