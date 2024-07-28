28 июля 2024

В Свердловской области прогнозируют новую опасность из-за сильных ливней

Вильфанд: свердловским селам возле рек грозит подтопление
© Служба новостей «URA.RU»
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Опасность грозит свердловским селам вокруг рек (архивное фото)
Опасность грозит свердловским селам вокруг рек (архивное фото) Фото:

В Свердловской области ожидаются значительный подъем уровня воды в реках и подтопление из-за сильных ливней. Своими наблюдениями поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Все села, которые в Свердловской области находятся вокруг рек, могут быть подтоплены. Сильные осадки приведут к повышению уровня рек и ... к подтоплению ближайших к пойме построек», — рассказал метеоролог изданию ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что самым холодным днем на наступившей неделе в Екатеринбурге будет понедельник, 29 июля. Ожидается облачная погода с умеренными дождями.

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В Свердловской области ожидаются значительный подъем уровня воды в реках и подтопление из-за сильных ливней. Своими наблюдениями поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Все села, которые в Свердловской области находятся вокруг рек, могут быть подтоплены. Сильные осадки приведут к повышению уровня рек и ... к подтоплению ближайших к пойме построек», — рассказал метеоролог изданию ТАСС. Ранее URA.RU писало, что самым холодным днем на наступившей неделе в Екатеринбурге будет понедельник, 29 июля. Ожидается облачная погода с умеренными дождями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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