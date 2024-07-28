В Свердловской области прогнозируют новую опасность из-за сильных ливней

В Свердловской области ожидаются значительный подъем уровня воды в реках и подтопление из-за сильных ливней. Своими наблюдениями поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Все села, которые в Свердловской области находятся вокруг рек, могут быть подтоплены. Сильные осадки приведут к повышению уровня рек и ... к подтоплению ближайших к пойме построек», — рассказал метеоролог изданию ТАСС.
Ранее URA.RU писало, что самым холодным днем на наступившей неделе в Екатеринбурге будет понедельник, 29 июля. Ожидается облачная погода с умеренными дождями.
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