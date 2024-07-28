На границе Челябинской области и Казахстана временно перекроют участок трассы

Участок трассы А-310 вблизи поселка Бугристое (Челябинская область) у границы с Республикой Казахстан 30 июля перекроют на час. Причиной стала установка П-образной опоры, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В связи с проведением работ по установке П-образной опоры на км 144 трассы А-310 временно ограничивается движение. Перекрытие участка будет введено единовременно с 22:00 до 23:00 30 июля», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
С 21:00 до 23:45 на участке также ограничат скорость движения. Водителям рекомендовали учитывать информацию при планировании маршрута.
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