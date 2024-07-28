28 июля 2024

На границе Челябинской области и Казахстана временно перекроют участок трассы

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение закроют вблизи поселка Бугристое 30 июля с 22:00 до 23:00
Движение закроют вблизи поселка Бугристое 30 июля с 22:00 до 23:00 Фото:

Участок трассы А-310 вблизи поселка Бугристое (Челябинская область) у границы с Республикой Казахстан 30 июля перекроют на час. Причиной стала установка П-образной опоры, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением работ по установке П-образной опоры на км 144 трассы А-310 временно ограничивается движение. Перекрытие участка будет введено единовременно с 22:00 до 23:00 30 июля», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.

С 21:00 до 23:45 на участке также ограничат скорость движения. Водителям рекомендовали учитывать информацию при планировании маршрута.

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Участок трассы А-310 вблизи поселка Бугристое (Челябинская область) у границы с Республикой Казахстан 30 июля перекроют на час. Причиной стала установка П-образной опоры, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением работ по установке П-образной опоры на км 144 трассы А-310 временно ограничивается движение. Перекрытие участка будет введено единовременно с 22:00 до 23:00 30 июля», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. С 21:00 до 23:45 на участке также ограничат скорость движения. Водителям рекомендовали учитывать информацию при планировании маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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