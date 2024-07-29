Экс-начальник ЦСКА Барышев приговорен к 13 годам колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-глава ЦСКА Михаил Барышев получил 13 лет колонии
Экс-глава ЦСКА Михаил Барышев получил 13 лет колонии Фото:

Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева к 13 годам колонии строгого режима. Барышев был признан виновным в ряде коррупционных преступлений, связанных с подготовкой к III зимним Всемирным военным играм в Сочи.

«Бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев был признан виновным в получении взяток, мошенничестве и попытке побега», — сообщил «Коммерсант». Его также лишили орденов Почета и Дружбы и запретили принимать руководящие должности 10 лет.

Уголовное дело рассматривается в Московском гарнизонном военном суде с 2021 года. На днях в Москве финишировал процесс по уголовному делу о предполагаемой коррупции в ЦСКА.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева к 13 годам колонии строгого режима. Барышев был признан виновным в ряде коррупционных преступлений, связанных с подготовкой к III зимним Всемирным военным играм в Сочи. «Бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев был признан виновным в получении взяток, мошенничестве и попытке побега», — сообщил «Коммерсант». Его также лишили орденов Почета и Дружбы и запретили принимать руководящие должности 10 лет. Уголовное дело рассматривается в Московском гарнизонном военном суде с 2021 года. На днях в Москве финишировал процесс по уголовному делу о предполагаемой коррупции в ЦСКА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...