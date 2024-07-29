Экс-начальник ЦСКА Барышев приговорен к 13 годам колонии

Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева к 13 годам колонии строгого режима. Барышев был признан виновным в ряде коррупционных преступлений, связанных с подготовкой к III зимним Всемирным военным играм в Сочи.
«Бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев был признан виновным в получении взяток, мошенничестве и попытке побега», — сообщил «Коммерсант». Его также лишили орденов Почета и Дружбы и запретили принимать руководящие должности 10 лет.
Уголовное дело рассматривается в Московском гарнизонном военном суде с 2021 года. На днях в Москве финишировал процесс по уголовному делу о предполагаемой коррупции в ЦСКА.
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