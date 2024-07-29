«Верните жену в семью»: Тимати выступил с обращением из-за «рейдерского захвата» Wildberries

Известный рэпер Тимати (Тимур Юнусов) провел встречу с супругом основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом и выразил желание помочь паре преодолеть кризис в отношениях, вызванный разводом. Он призвал третьих лиц, виновных в ухудшении взаимоотношений внутри пары, «вернуть жену в семью».
«Я выслушал всю историю. Я полностью поддерживаю Владислава, а также хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в этом рейдерском захвате. <...> Я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью», — заявил Тимати. Соответствующее видеообращение он выложил в своих соцсетях.
Ранее Бакальчук выпустила видеообращение, в котором заявила, что она разводится со своим мужем Владиславом. Отмечается, что супруг бизнесвумен намерен получить 50% Wildberries при разводе, ведь пара в свое время не заключила брачный договор, поэтому все нажитое в браке имущество при разводе будет разделено пополам.
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