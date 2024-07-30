Как челябинцам восстановить документы и получить компенсацию после ливней

Челябинцам помогут восстановить утраченные документы и имущество после дождей

30 июля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Сотни жителей потеряли имущество и документы при подтоплении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Жиетелям Челябинской области, потерявшим имущество или документы в результате подтопления, окажут помощь. Паспорт, регистрацию по месту жительства, водительские права и другие документы восстановят в кратчайшие сроки и без оплаты госпошлин, а за утраченное имущество выплатят компенсации. О том, куда обращаться, читайте в материале URA.RU. Паспорт промок, права потерял Подъем уровня воды в ряде территорий произошел неожиданно, поэтому не все люди успели собрать или сохранить необходимые документы. Тем, кто потерял или испортил водой водительские права, паспорт, документы о регистрации по месту жительства и другие важные документы, оперативно помогут с их восстановлением. «Новые паспорта взамен утраченных или пришедших в негодность будут оформлены в кратчайшие сроки, жителям нужно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции, написать заявление и предоставить фотографии. В пункты временного размещения сотрудники миграционных подразделений приедут сами. Они примут документы для замены паспорта или свидетельства о регистрации по месту пребывания (по месту жительства — для детей до 14 лет)», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Список документов есть на сайте 74.мвд.рф в разделе «государственные услуги по линии миграции». Уточнить информацию можно по номерам 8-(351)-733-57-00, 733-57-09, 733-57-31. Также сотрудники ГИБДД помогут восстановить испорченные или потерянные водительские права или документы на машину. Жителей из территорий ЧС примут в первую очередь, оплата госпошлины не требуется. Если затопило дом По поручению губернатора Челябинской области в зоне подтопления начали работать муниципальные комиссии, которые оценят объем повреждений и определят размеры компенсации. Отдельно будут рассчитываться объемы средств на ремонт и восстановление дома. Для челябинцев, пострадавших в результате подтопления в зоне объявления режима ЧС, размеры компенсации начинаются от 20 тысяч рублей. Такую сумму выплатят зарегистрированным по месту жительства челябинцам и фактически проживающим людям в случае подтопления жилья в момент объявления режима ЧС. 75 тысяч рублей каждому пострадавшему (с пропиской или установленным через суд факте проживания) выплатят при частичной утрате имущества первой необходимости, в два раза больше, а именно 150 тысяч рублей — при полной утрате имущества. Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо обращаться в территориальные органы соцзащиты с решением комиссии. Уточнить информацию по выплатам можно уточнить на горячей линии по телефону 8-922-71-54-772. Линия работает ежедневно, с 8.30 до 19.00, включая выходные дни. На Челябинскую область на минувшей неделе обрушились мегаливни Каспийского циклона, когда за сутки выпадало больше месячной нормы осадков. В результате были подтоплены тысячи домов, эвакуированы сотни людей. В нескольких муниципалитетах действует режим ЧС, ситуация стабилизирована, но синоптики предупреждают о возобновлении сильных ливней и гроз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жиетелям Челябинской области, потерявшим имущество или документы в результате подтопления, окажут помощь. Паспорт, регистрацию по месту жительства, водительские права и другие документы восстановят в кратчайшие сроки и без оплаты госпошлин, а за утраченное имущество выплатят компенсации. О том, куда обращаться, читайте в материале URA.RU. Паспорт промок, права потерял Подъем уровня воды в ряде территорий произошел неожиданно, поэтому не все люди успели собрать или сохранить необходимые документы. Тем, кто потерял или испортил водой водительские права, паспорт, документы о регистрации по месту жительства и другие важные документы, оперативно помогут с их восстановлением. «Новые паспорта взамен утраченных или пришедших в негодность будут оформлены в кратчайшие сроки, жителям нужно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции, написать заявление и предоставить фотографии. В пункты временного размещения сотрудники миграционных подразделений приедут сами. Они примут документы для замены паспорта или свидетельства о регистрации по месту пребывания (по месту жительства — для детей до 14 лет)», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Список документов есть на сайте 74.мвд.рф в разделе «государственные услуги по линии миграции». Уточнить информацию можно по номерам 8-(351)-733-57-00, 733-57-09, 733-57-31. Также сотрудники ГИБДД помогут восстановить испорченные или потерянные водительские права или документы на машину. Жителей из территорий ЧС примут в первую очередь, оплата госпошлины не требуется. Если затопило дом По поручению губернатора Челябинской области в зоне подтопления начали работать муниципальные комиссии, которые оценят объем повреждений и определят размеры компенсации. Отдельно будут рассчитываться объемы средств на ремонт и восстановление дома. Для челябинцев, пострадавших в результате подтопления в зоне объявления режима ЧС, размеры компенсации начинаются от 20 тысяч рублей. Такую сумму выплатят зарегистрированным по месту жительства челябинцам и фактически проживающим людям в случае подтопления жилья в момент объявления режима ЧС. 75 тысяч рублей каждому пострадавшему (с пропиской или установленным через суд факте проживания) выплатят при частичной утрате имущества первой необходимости, в два раза больше, а именно 150 тысяч рублей — при полной утрате имущества. Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо обращаться в территориальные органы соцзащиты с решением комиссии. Уточнить информацию по выплатам можно уточнить на горячей линии по телефону 8-922-71-54-772. Линия работает ежедневно, с 8.30 до 19.00, включая выходные дни. На Челябинскую область на минувшей неделе обрушились мегаливни Каспийского циклона, когда за сутки выпадало больше месячной нормы осадков. В результате были подтоплены тысячи домов, эвакуированы сотни людей. В нескольких муниципалитетах действует режим ЧС, ситуация стабилизирована, но синоптики предупреждают о возобновлении сильных ливней и гроз.