Власти ХМАО увеличили для охотников квоту на добычу диких животных

Власти ХМАО увеличили лимит добычи диких животных почти на две тысячи особей. Квота начнет действовать в округе с 1 августа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте югорского правительства.
«Лимит добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года для ХМАО-Югры. Лимит добычи за предыдущий год: всего — 18 191 особей. Лимит добычи на предстоящий год: всего — 20 153», — следует из данных постановления.
В сравнении с 2023 годом больше всего квоту увеличили на добычу в округе лосей, соболя и медведя. Меньше всего охотникам разрешена к добыче рысь. В лимит включены только 13 особей этого вида животных.
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