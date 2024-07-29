29 июля 2024

Власти ХМАО увеличили для охотников квоту на добычу диких животных

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Власти ХМАО увеличили квоту на добычу лосей, медведей и соболя
Власти ХМАО увеличили квоту на добычу лосей, медведей и соболя Фото:

Власти ХМАО увеличили лимит добычи диких животных почти на две тысячи особей. Квота начнет действовать в округе с 1 августа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте югорского правительства.

«Лимит добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года для ХМАО-Югры. Лимит добычи за предыдущий год: всего — 18 191 особей. Лимит добычи на предстоящий год: всего — 20 153», — следует из данных постановления.

В сравнении с 2023 годом больше всего квоту увеличили на добычу в округе лосей, соболя и медведя. Меньше всего охотникам разрешена к добыче рысь. В лимит включены только 13 особей этого вида животных.

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Власти ХМАО увеличили лимит добычи диких животных почти на две тысячи особей. Квота начнет действовать в округе с 1 августа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте югорского правительства. «Лимит добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года для ХМАО-Югры. Лимит добычи за предыдущий год: всего — 18 191 особей. Лимит добычи на предстоящий год: всего — 20 153», — следует из данных постановления. В сравнении с 2023 годом больше всего квоту увеличили на добычу в округе лосей, соболя и медведя. Меньше всего охотникам разрешена к добыче рысь. В лимит включены только 13 особей этого вида животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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