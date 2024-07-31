31 июля 2024

Politico: между Россией и США готовится исторический обмен заключенными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, личное дело, наручники, заключенный
Исторический обмен может произойти между странами Фото:

Исторический обмен заключенными готовится между Россией и США, а также рядом других европейских стран. Об этом сообщает иностранная пресса.

«Наблюдатели за Россией прикованы к экранам, поскольку появляются доказательства потенциально исторического обмена заключенными. В том числе с Соединенными Штатами», — передает газета Politico. Издание заявляет, что обмен будет связан также с Германией, Словенией и Белоруссией.

Эту информацию подтверждает и агентство Reuters. СМИ передает, что речь идет об обмене между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и Великобританией. Официальных комментариев российской стороны нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исторический обмен заключенными готовится между Россией и США, а также рядом других европейских стран. Об этом сообщает иностранная пресса. «Наблюдатели за Россией прикованы к экранам, поскольку появляются доказательства потенциально исторического обмена заключенными. В том числе с Соединенными Штатами», — передает газета Politico. Издание заявляет, что обмен будет связан также с Германией, Словенией и Белоруссией. Эту информацию подтверждает и агентство Reuters. СМИ передает, что речь идет об обмене между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и Великобританией. Официальных комментариев российской стороны нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...