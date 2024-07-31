Politico: между Россией и США готовится исторический обмен заключенными

01 августа 2024 в 02:46 Размер текста - 17 +

Исторический обмен может произойти между странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исторический обмен заключенными готовится между Россией и США, а также рядом других европейских стран. Об этом сообщает иностранная пресса. «Наблюдатели за Россией прикованы к экранам, поскольку появляются доказательства потенциально исторического обмена заключенными. В том числе с Соединенными Штатами», — передает газета Politico . Издание заявляет, что обмен будет связан также с Германией, Словенией и Белоруссией. Эту информацию подтверждает и агентство Reuters. СМИ передает, что речь идет об обмене между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и Великобританией. Официальных комментариев российской стороны нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исторический обмен заключенными готовится между Россией и США, а также рядом других европейских стран. Об этом сообщает иностранная пресса. «Наблюдатели за Россией прикованы к экранам, поскольку появляются доказательства потенциально исторического обмена заключенными. В том числе с Соединенными Штатами», — передает газета Politico. Издание заявляет, что обмен будет связан также с Германией, Словенией и Белоруссией. Эту информацию подтверждает и агентство Reuters. СМИ передает, что речь идет об обмене между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и Великобританией. Официальных комментариев российской стороны нет.