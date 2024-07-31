Природа Погода Затяжные дожди обрушатся на Пермь 01 августа 2024 в 06:08 Размер текста - 17 + Синоптики обещают пермякам дожди Фото: Илья Московец © URA.RU В ближайшие дни жителей Перми ждет дождливая погода. Ливни и грозы обещают синоптики. Об этом говорится в прогнозе погоды. «Днем с 1-го по 4-е августа в Перми прогнозируются ливни и грозы. Воздух прогреется днем до 20 градусов», — указано в прогнозе на сайте Gismeteo. 31 июля в Перми прошел сильный дождь, который сопровождался громом и молниями. Ливневка не справилась с таким количеством осадков и многие улицы затопило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ближайшие дни жителей Перми ждет дождливая погода. Ливни и грозы обещают синоптики. Об этом говорится в прогнозе погоды. «Днем с 1-го по 4-е августа в Перми прогнозируются ливни и грозы. Воздух прогреется днем до 20 градусов», — указано в прогнозе на сайте Gismeteo. 31 июля в Перми прошел сильный дождь, который сопровождался громом и молниями. Ливневка не справилась с таким количеством осадков и многие улицы затопило. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям