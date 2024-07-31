31 июля 2024

Затяжные дожди обрушатся на Пермь

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Курганские зарисовки. Курган , проезжая часть, непогода, ливень, лучи, пасмурная погода, дождь, девушки под зонтом
Синоптики обещают пермякам дожди Фото:

В ближайшие дни жителей Перми ждет дождливая погода. Ливни и грозы обещают синоптики. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«Днем с 1-го по 4-е августа в Перми прогнозируются ливни и грозы. Воздух прогреется днем до 20 градусов», — указано в прогнозе на сайте Gismeteo.

31 июля в Перми прошел сильный дождь, который сопровождался громом и молниями. Ливневка не справилась с таким количеством осадков и многие улицы затопило.

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В ближайшие дни жителей Перми ждет дождливая погода. Ливни и грозы обещают синоптики. Об этом говорится в прогнозе погоды. «Днем с 1-го по 4-е августа в Перми прогнозируются ливни и грозы. Воздух прогреется днем до 20 градусов», — указано в прогнозе на сайте Gismeteo. 31 июля в Перми прошел сильный дождь, который сопровождался громом и молниями. Ливневка не справилась с таким количеством осадков и многие улицы затопило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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