Затяжные дожди обрушатся на Пермь

Синоптики обещают пермякам дожди
В ближайшие дни жителей Перми ждет дождливая погода. Ливни и грозы обещают синоптики. Об этом говорится в прогнозе погоды.
«Днем с 1-го по 4-е августа в Перми прогнозируются ливни и грозы. Воздух прогреется днем до 20 градусов», — указано в прогнозе на сайте Gismeteo.
31 июля в Перми прошел сильный дождь, который сопровождался громом и молниями. Ливневка не справилась с таким количеством осадков и многие улицы затопило.
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