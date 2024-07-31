В Перми ливень затопил улицы. Видео

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Сильный ливень затопил дороги
Сильный ливень затопил дороги Фото:

В Перми прошел сильный дождь, который сопровождался громом и молниями. Ливневые канализации не справились с таким количеством осадков и многие улицы затопило. 

«Микрорайон Гайва затопило после сильнейшего ливня», — сказано в подписи к видео в группе «Редакция Гайва» в соцсети «ВКонтакте». На нем видно, что вода достигает пола автобуса. Также затоплен рынок в этом же микрорайоне.

Ранее URA.RU рассказало, что сильный дождь прошел в Челябинске. Там затопило один из микрорайонов.

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В Перми прошел сильный дождь, который сопровождался громом и молниями. Ливневые канализации не справились с таким количеством осадков и многие улицы затопило.  «Микрорайон Гайва затопило после сильнейшего ливня», — сказано в подписи к видео в группе «Редакция Гайва» в соцсети «ВКонтакте». На нем видно, что вода достигает пола автобуса. Также затоплен рынок в этом же микрорайоне. Ранее URA.RU рассказало, что сильный дождь прошел в Челябинске. Там затопило один из микрорайонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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