Сильный ливень затопил дороги
В Перми прошел сильный дождь, который сопровождался громом и молниями. Ливневые канализации не справились с таким количеством осадков и многие улицы затопило.
«Микрорайон Гайва затопило после сильнейшего ливня», — сказано в подписи к видео в группе «Редакция Гайва» в соцсети «ВКонтакте». На нем видно, что вода достигает пола автобуса. Также затоплен рынок в этом же микрорайоне.
Ранее URA.RU рассказало, что сильный дождь прошел в Челябинске. Там затопило один из микрорайонов.
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