Из разрушенного взрывом дома в Нижнем Тагиле эвакуировали десятки жильцов. Фото

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Из-за взрыва обрушились два подъезда (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

После взрыва дома по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) оттуда эвакуировали 70 человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС в официальном telegram-канале.

«Эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов в Нижнем Тагиле. Для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице. Разбор завалов продолжается», — говорится в сообщении.

Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По последним данным, пострадали семь человек, трое из них — дети. Предварительная причина — взрыв бытового газа. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

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После взрыва дома по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) оттуда эвакуировали 70 человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС в официальном telegram-канале. «Эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов в Нижнем Тагиле. Для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице. Разбор завалов продолжается», — говорится в сообщении. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По последним данным, пострадали семь человек, трое из них — дети. Предварительная причина — взрыв бытового газа. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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