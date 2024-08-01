После взрыва дома по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) оттуда эвакуировали 70 человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС в официальном telegram-канале.
«Эвакуированы 70 жильцов из пострадавшего и соседних домов в Нижнем Тагиле. Для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице. Разбор завалов продолжается», — говорится в сообщении.
Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По последним данным, пострадали семь человек, трое из них — дети. Предварительная причина — взрыв бытового газа. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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